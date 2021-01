Orbán: Zu früh, um Einschränkungen aufzuheben

„Es ist zu früh, um über die Aufhebung von Einschränkungen zu sprechen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Es ist wichtig, dass sich alle an die Regeln halten.“ Rund 400.000 Ungarn hätten sich entweder mit dem Coronavirus infiziert oder seien dagegen geimpft worden, was eine geringe Zahl sei, sagte Orbán gegenüber Kossuth Rádió – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Leben könne sich erst dann wieder normalisieren, wenn der Impfstoff für das Gesundheitspersonal, für Menschen in Sozialheimen, für ältere Menschen, für Menschen über 60 Jahre und für Menschen mit Vorerkrankungen sowie für Menschen, die sich mit dem Schutz vor dem Virus beschäftigen, einschließlich der Regierungsmitglieder, zur Verfügung gestellt werde, fügte er hinzu. Eine Diskussion über die Aufhebung der Einschränkungen kann erst stattfinden, wenn diese Menschen geimpft sind, sagte er. „Es hängt alles davon ab, wie viel Impfstoff erworben werden kann“, fügte er hinzu.

In Bezug auf die Zulassung von Impfstoffen in Europa sagte Orbán, der Wettbewerb zwischen den Herstellern sei begrenzt, solange nur ein oder zwei Typen lizenziert seien. „Wenn es einen Wettbewerb gibt, dann werden die Hersteller einen Schritt weiter kommen“, fügte er hinzu.

Orbán wies darauf hin, dass der Außenminister in Moskau ist, um Impfstoffe zu beschaffen, und dass die Verhandlungen mit China in einem fortgeschrittenen Stadium sind. Auch die Verhandlungen über den Impfstoff von AstraZeneca seien im Gange, sagte er. Nächste Woche wird eine Entscheidung darüber getroffen, ob Lehrer und Schüler vorrangig geimpft werden sollen.