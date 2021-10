Ist die Spieleindustrie in Ungarn auf dem Vormarsch?

Die Beliebtheit von Videospielen hat in den letzten Jahren zugenommen. Das exponentielle Wachstum des Smartphone-Marktes und die leichte Verfügbarkeit des Internets haben es möglich gemacht, dass die Zahl der Spieler boomt. Während die Vereinigten Staaten schon seit einiger Zeit ein großer Spielemarkt sind, haben auch einige europäische Länder wie Ungarn ein beeindruckendes Wachstum zu verzeichnen.

Laut Statista werden die Gesamteinnahmen aus Videospielen in dem mitteleuropäischen Land auf 69 Millionen Euro mit mehr als 2,4 Millionen Nutzern geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt in den nächsten fünf Jahren 79 Millionen Euro erreichen wird.

Vor allem mobile Videospiele sind immer beliebter geworden. In den nächsten fünf Jahren wird die Zahl der Handyspieler voraussichtlich 2 Millionen erreichen. Immer mehr Menschen sind von den aktuellen Angeboten begeistert und zählen sie zu ihren liebsten Freizeitbeschäftigungen. Die Legalisierung von Online-Glücksspielen im Jahr 2013 hat ebenfalls die Türen für einen neuen Markt geöffnet und das größere Engagement der Menschen für Videospiele hat auch einen potenziellen Markt für eSports in Ungarn geschaffen.

Auch Online-Glücksspiele werden immer beliebter

Während die aktuellen Glücksspielgesetze in Ungarn bereits seit 1991 gelten, war das Online-Glücksspiel bis 2013 illegal. Die Legalisierung von Online-Casino Spielen wie Poker, Roulette, Spielautomaten und Online-Bingo auf vertrauenswürdigen Casino Seiten hat Spieler angelockt, die das Glücksspiel wie zum Beispiel in einem Casino ohne Lizenz lieben. Der europäische Online-Glücksspielmarkt boomt bereits und Ungarn spielt auch hier eine kleine, aber sehr wichtige Rolle. Der Markt und die Beliebtheit der stationären Casinos sind immer noch im Steigen begriffen, aber wir können davon ausgehen, dass die Online-Casinos sie in den nächsten Jahren in Ungarn überholen werden.

Videospiele sind nicht nur etwas für „Nerds“

Viele Jahre lang richteten sich Videospiele vor allem an „Nerds“, denen es an einem sozialen Leben mangelte. Dieses Klischee hat sich jedoch in den letzten Jahren geändert, und die Akzeptanz der neuesten Technologien hat Spiele in weite Teile der Gesellschaft gebracht, nicht nur zu jungen Menschen. Mit dem Aufkommen der Smartphones können die Spieler die Welt der Spiele eintauchen. Jahr für Jahr übertrumpfen sich die großen Entwickler mit neuen Kreationen, die sie ihren Nutzern zur Verfügung stellen. Experten führen den Siegeszug der Videospiele auch auf diese ständige Verfügbarkeit zurück. Und es sieht nicht so aus, als würde das bald aufhören.

Online Gaming und Mobile Gaming in Ungarn

Die Rolle Ungarns auf dem Videomarkt ist nicht so groß wie die Chinas oder der USA, aber Ungarn hat in den letzten Jahren tatsächlich an Fahrt gewonnen. Die Gesamteinnahmen aus mobilen Spielen werden für das Jahr 2020 auf rund 25 Millionen Euro geschätzt, was mehr als 36 % des gesamten Videospielmarktes in dem Land ausmacht. Es wird erwartet, dass diese Zahlen in den nächsten Jahren noch steigen werden. Zurzeit gibt es fast 1,8 Millionen Spieler. Seitdem die Spieler leichten Zugang zu Online-Spielen haben, ist die Popularität des mobilen Spielens gestiegen.

eSports machen es möglich

Das Engagement der Menschen für Videospiele beschränkt sich nicht nur auf das Spielen, denn diese Branche hat die Spiele erfolgreich in einen spannenden Wettbewerb verwandelt. Viele Spieler und Fans verfolgen aktiv das Gameplay anderer und das hat die Türen für den neuen Markt des eSports geöffnet.

Der Aufstieg des eSports ist auch in Ungarn zu beobachten. Das Land erlebte 2018 mit dem V4 Future Sports Festival in Budapest seinen ersten eSport. Es wurde ein Preisgeld von 500.000 Euro ausgesetzt und acht Teams nahmen an dem Turnier teil. Andere mitteleuropäische Länder wie Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei waren in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls an den Turnieren beteiligt.

Die Spielindustrie in Ungarn: Die Quintessenz

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Beliebtheit des Glücksspiels in Ungarn genauso wie in anderen Ländern zunimmt. Langfristig wird erwartet, dass dieser Trend allmählich zunimmt. Diese Branche hat das Potenzial, die Wirtschaft des Landes anzukurbeln, indem sie dem potenziellen Markt der Spieler mehr Vorteile verschafft. Wir können nicht sagen, dass Ungarn zu einem der größten Glücksspielmärkte in Europa oder der Welt wird, aber es wird definitiv die Glücksspielszene für die einheimischen Spieler verändern.