Szlávik: Impfung von 2,5 Millionen Ungarn könnte den Verlauf der Pandemie ändern

Die Impfung von 2,5 Millionen Ungarn könnte den Verlauf der Pandemie ändern, aber „es müssen noch viele, viele weitere Impfungen erfolgen, bevor wir uns zurücklehnen können“, sagte der leitende Spezialist für Infektionskrankheiten am Budapester Südpest Zentralkrankenhaus am Montag gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Dr. János Szlávik sagte, dass man zu Beginn der Pandemie dachte, dass die Herdenimmunität durch die Impfung von 60-70% der Bevölkerung erreicht werden könnte, aber das Auftreten von Virusmutationen, insbesondere der britischen Variante, bedeutet nun, dass 70-80% geimpft werden müssen, um die Pandemie zu stoppen. Er sagte, dass mehr Ungarn ihre Covid-Impfung erhalten wollen, da mehr von ihnen die ernsten Konsequenzen der Krankheit sehen.

Die Einführung der Impfung in Ungarn schreite gut voran, und immer mehr Bevölkerungsgruppen könnten zur Impfung herangezogen werden, sagte er, was eine mögliche Rückkehr zur normalen Routine in vielerlei Hinsicht bis zum Sommer erwarten lasse. Er sagte, es habe in den letzten Tagen viele Neuinfektionen gegeben, und die Zahl der Covid-Todesfälle sei immer noch „sehr hoch“.

Szlávik sagte, es könnte sich im Laufe der Woche zeigen, ob die dritte Welle abflacht. Er sagte, dass das Post-Covid-Syndrom, das Probleme wie Husten, Fieber, Kopfschmerzen oder Gedächtnisverlust mit sich bringt, etwa 30% der Menschen betreffen könnte, die sich von dem Coronavirus erholen, im Gegensatz zu den zuvor geschätzten 10-15%.