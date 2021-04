Kehidakustány setzt auf Tourismus

Kehidakustány erweitert sein touristisches Angebot. Die Gemeinde bietet neue Attraktionen für Badegäste, Naturliebhaber und religiöse Touristen. Es wurde ein Lichtkreuz installiert, Elektrofahrzeuge wurden angeschafft und Wanderwege in der Gemeinde markiert. Trotz der Pandemie wurden die Investitionen fortgesetzt und erfolgreich ausgeschrieben – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.





Die größte Investition des vergangenen Jahres war die komplette Rekonstruktion des inneren Abschnitts der Dózsa György Straße. Die Straße, die in Nord-Süd-Richtung durch den Kehida-Teil der Gemeinde verläuft, wurde neu asphaltiert, die Regenwasserableitung wurde verbessert und Gehwege und Buswartehäuschen wurden, wo nötig, erneuert. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Ungarischen Dorfprogramms auch die Vorortstraßen nach Zalacsány und Zalaszentgrót saniert, berichtet Keszthely TV.

„Für mich ist es eine große Freude, jetzt über diese Dinge sprechen zu können, denn normalerweise stehen die Gemeinden unter Sparzwang, aufgrund der Situation, in der wir jetzt sind. Kehidakustány ist jetzt in der glücklichen Lage, dass es dank der kontinuierlichen Ausschreibungen jedes Jahr Ausschreibungen gibt, die abgeschlossen und einige begonnen wurden, und sie werden von einem Jahr zum nächsten verlängert“, sagte Bürgermeister István Lázár.

Im Rahmen einer Ausschreibung für einen Kurort wurde ein gepflasterter Gehweg von der Post in Richtung Bad gebaut. Das Projekt wird in diesem Jahr fortgesetzt, die öffentliche Ausschreibung läuft derzeit. Die Bauarbeiten könnten bis zum Sommer abgeschlossen sein. Außerdem wird eine Regenwasserableitung installiert, um die bisherigen Probleme bei Starkregen zu beseitigen. Das Lichtkreuz wurde durch die Zusammenarbeit der Gemeinde fertiggestellt. Neben dem Kreuz auf dem Alten Hügel in Kustány wurden Ruhebänke aufgestellt. Die Gemeinde beabsichtigt auch, ihr touristisches Angebot zu erweitern.

„Seine weitere Rolle wird durch die Aufnahme in den so genannten religiösen Tourismus, die Marienstraße – die Route von Búcsúszentlászló-Sümeg – erweitert. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir hier in der Siedlung, wenn wir den Tourismus bedienen wollen, nicht nur verstehen müssen, dass es Bäder, Unterkünfte und andere Orte gibt, sondern wir legen viel Wert auf die Wanderwege, Naturpfade, die wir im letzten Jahr und in diesem Jahr auf den Markt bringen konnten“ – erklärte der Bürgermeister.

Die Verbesserungen an den Wegen beinhalten den Kauf von 12 Segways und zwei größeren Elektrofahrzeugen. Der Bau dieser Strecken wird in einem Monat abgeschlossen sein. Die Gemeinde ist bestrebt, mit neuen Attraktionen für Besucher vorbereitet zu sein. 1100 Einwohner hat die Gemeinde und eine stabile Bevölkerung. Die Gemeinde wird bis zu 600.000 Forint an Subventionen bereitstellen, um den Bewohnern beim Kauf und der Renovierung von Immobilien zu helfen. Das Programm pausiert derzeit aufgrund der Pandemie. Im Jahr 2008 wurde nur in Kehidakustány die einzige Grundschule in Ungarn gebaut, mit einer Schülerzahl von 54 Schülern, die jetzt auf 130 angewachsen ist.

„Im September werden wieder zwei erste Klassen parallel starten. Wir sind der Lorántffy Zsuzsanna Reformierten Schule in Kaposvár sehr dankbar, dass sie dies ermöglicht, da wir eine Mitgliedsschule ihrer Schule sind. Sie bieten einen soliden Hintergrund für den Betrieb unserer Schule. Vor Jahren mussten wir im Kindergarten von zwei Gruppen auf eine Gruppe zurückgehen, weil es nicht genug Kinder gab. Jetzt, ab September, werden wir wieder zwei Gruppen haben und wir möchten mit der Kinderkrippe beginnen“, sagte István Lázár.

Die Kinderkrippe wird im Kindergartengebäude untergebracht sein. Die Gemeinde beabsichtigt, das Gebäude zu renovieren. Für diese Investition und für die Asphaltierung einer internen Straße beantragen sie Mittel aus dem Ungarischen Dorfprogramm.