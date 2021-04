Ungarn hilft der Slowakei beim Testen von Sputnik V

Ungarn wird der Slowakei bei den Labortests des Sputnik-V-Covid-19-Impfstoffs helfen, sagte Außenminister Péter Szijjártó nach einem Treffen mit Igor Matovič, dem stellvertretenden slowakischen Premierminister und Finanzminister, in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Die Slowakei hat uns gebeten und wir freuen uns, ihnen beim Testen des Impfstoffs zu helfen“, sagte Szijjártó und merkte an, dass Ungarn in seinem international akkreditierten Labor das Wissen und die Kapazität für das Verfahren habe. Ungarn habe ein Interesse daran, dass seine Nachbarn sich erfolgreich gegen die Pandemie wehren, sagte er, denn dies ermögliche auch Ungarns Abwehrbemühungen.

Er lobte die „vorbildliche“ Zusammenarbeit von Ungarn und der Slowakei bei der Bekämpfung der Pandemie und merkte an, dass sich die beiden Länder im vergangenen Frühjahr bei der Rückführung der Bürger des jeweils anderen Landes geholfen hätten. In der Zwischenzeit sagte Szijjártó, dass insgesamt 197 ungarische Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei Massen-Coronavirus-Tests in der Slowakei geholfen hätten. Er lobte Matovičs Bemühungen, die bilaterale Zusammenarbeit bei der Pandemiebekämpfung auf slowakischer Seite ständig voranzutreiben.

Matovič bedankte sich bei Szijjártó und Ungarn für die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Er wies darauf hin, dass der Zweck seines Besuchs darin bestehe, dass slowakische Experten den Impfstoff Sputnik V in Ungarns offiziellem Arzneimittel-Kontrolllabor untersuchen, da die Slowakei über keine solchen Einrichtungen verfüge.