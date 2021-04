Gulyás: Bis zum Frühsommer wird sich das Leben wieder normalisieren

Alle Ungarn über 18 Jahren werden bis Ende Mai mindestens die erste Dosis des Coronavirus-Impfstoffs erhalten haben, und das Leben kann spätestens Ende Mai oder Anfang Juni zur Normalität zurückkehren, sagte Gergely Gulyás, der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In einem Interview mit der Zeitschrift „Figyelő“ sagte Gulyás, dass 60%-75% der Ungarn geimpft werden müssten, um die Herdenimmunität zu erreichen. Bis jetzt haben sich mehr als 4,1 Millionen der 8 Millionen Erwachsenen in Ungarn für die Impfung angemeldet, sagte er. Zu einer Aussage der Ungarischen Ärztekammer, dass eine vorzeitige Wiedereröffnung nicht „professionell gerechtfertigt“ sei, sagte Gulyás: „Obwohl unsere Beziehung zur Kammer in letzter Zeit etwas hektisch war, stimmen wir zu, dass die Einschränkungen nur vorsichtig und schrittweise aufgehoben werden können.“ Die Entscheidung über die Sommerveranstaltungen stehe noch aus, sagte er. Als Antwort auf eine Warnung der Lehrergewerkschaft PDSZ, dass eine frühzeitige Wiedereröffnung zu einer vierten Welle der Pandemie führen könnte, sagte Gulyás, dass „angesichts der jüngsten Erfahrungen die Gewerkschaft als eine politische Kraft der Opposition gesehen werden sollte“, die „als Werkzeug der Oppositionspropaganda arbeitet, anstatt die Interessen der Lehrer zu vertreten“.

Bezüglich des EU-Wiederaufbaufonds nach der Pandemie und des nächsten Sieben-Jahres-Budgets sagte Gulyás, die beiden Ressourcen würden Ungarn insgesamt 15.000 Milliarden Forint (42 Mrd. Euro) bringen, die größte Summe, die es je erhalten habe. Der Sanierungsfonds wird Ungarn über einen Zeitraum von fünf Jahren 6.000 Milliarden Forint bringen, während der Finanzrahmen der EU für die Jahre 2021-2027 9.000 Milliarden Forint bereitstellen wird, sagte er. Etwa zwei Drittel dieser Gelder werden in die Entwicklung des Gesundheitswesens, der Infrastruktur und der Hochschulbildung fließen, sagte Gulyás. Die Universitäten werden die Mittel unabhängig davon erhalten, ob sie sich dem Sanierungsprogramm der Regierung angeschlossen haben, sagte er.

Die Entwicklungen im Gesundheitswesen werden sich auf die Entwicklung der Budapester Krankenhäuser konzentrieren, da die „Krankenhäuser außerhalb Budapests im Allgemeinen in einem besseren Zustand sind“, sowie auf die Beschaffung von Diagnosegeräten und anderen Hilfsmitteln. Was die Infrastruktur betrifft, so liege die Priorität der EU jetzt eher auf der Finanzierung von Eisenbahnen als auf dem Bau von Straßen, sagte er.