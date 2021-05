Orbán: Wiedereröffnung der Wirtschaft hängt von erfolgreicher Impfkampagne ab

Die Wiedereröffnung der Wirtschaft hängt von der Durchführung einer erfolgreichen Impfaktion ab, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In dem Video, das nach dem ersten Tag des Sozialgipfels der Europäischen Union in Porto gepostet wurde, sagte Orbán, die Hauptthemen seien „Impfstoff, Impfen und der Neustart der Wirtschaft“. Das Gremium begrüßte die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation, einen anderen Impfstoff zur Verwendung zu empfehlen, sagte er und bezog sich dabei auf die Entscheidung der WHO, die Verwendung von Sinopharm für den Notfall zu empfehlen. Das Gremium stimmte zu, dass man den Impfgegnern die Stirn bieten müsse, und „wir müssen versuchen, jeden in Europa zu überzeugen, die Corona-Impfung zu bekommen.“ Die Wiedereröffnung der Volkswirtschaften hänge von der Impfkampagne ab, sagte er.