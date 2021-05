Ungarn: Finanzminister kündigt Steuersenkungen für 2022 an

Finanzminister Mihály Varga kündigte am Dienstag Maßnahmen zur Senkung und Straffung der Steuern im nächsten Jahr an, die die Regierung bald dem Parlament vorschlagen wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In einer Videobotschaft, die auf seiner Facebook-Seite gepostet wurde, sagte Varga, dass die Lohnsteuer ab dem nächsten Juli auf 15% gesenkt wird, während der Beitrag zur Berufsausbildung in die Lohnsteuer integriert wird – ohne Auswirkungen auf Steuervergünstigungen – was zu einer Senkung der Steuer auf Arbeit um zwei Prozentpunkte führt.

Derzeit beträgt die Lohnsteuer 15,5% und der Beitrag zur Berufsausbildung 1,5%. Varga sagte, die Änderungen würden den Unternehmen 250 Milliarden Forint (690 Millionen Euro) pro Jahr sparen. Er sagte, die vorgeschlagene Gesetzgebung würde es Einzelunternehmern erleichtern, sich für pauschale Steuerformen zu entscheiden, da die Schwellenwerte für die Inanspruchnahme auf das Zehnfache des jährlichen Mindestlohns bzw. das 50fache des jährlichen Mindestlohns für Einzelhandelsaktivitäten angehoben werden.

Einzelunternehmer, die sich für solche Steuerformen entscheiden, genießen eine Befreiung von der persönlichen Einkommenssteuer bis zur Hälfte des jährlichen Mindestlohns, und sie können in einigen Situationen immer noch die Familiensteuererleichterungen in Anspruch nehmen, fügte er hinzu. Varga sagte, die Änderungen würden sich positiv auf 70.000 Einzelunternehmer auswirken.

Er sagte, dass Risikokapitalfondsmanager und Börsen ab dem nächsten Jahr keine Branchensteuer zahlen müssten. Um die Preissenkungen der Energieversorger zu bewahren, werde es ihnen erlaubt sein, Verluste bis zu fünf Jahre aufzuschieben, fügte er hinzu. Er sagte, die Steuer auf Kapitalgewinne aus Kryptowährungen würde von 30,5% auf 15% gesenkt werden, was die Steuerhinterziehung reduzieren und „mehrere Milliarden Forint“ an Haushaltseinnahmen generieren würde.