Orbán: Bereitschaft, auf ein Wiederaufleben zu reagieren, wird beibehalten

Während das operative Gremium, das die ungarischen Covid-Maßnahmen überwacht, ab Freitag nicht mehr aktiv sein wird, wird die Bereitschaft, auf ein Wiederaufflammen zu reagieren, aufrechterhalten, da 3.000.000 Erwachsene immer noch nicht geimpft sind, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán gegenüber dem Kossuth Radio – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Er forderte sie auf, ihren Widerstand gegen die Impfung zu überwinden und bemerkte, dass mit Ausnahme von Serbien die Impfraten in den Nachbarländern viel niedriger seien als in Ungarn. Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass die in Ungarn verwendeten Impfstoffe auch gegen neue Varianten schützen, fügte er hinzu. Zusätzlich zu den bereits verabreichten Impfstoffen seien 7,3 Millionen Impfstoffe auf Lager oder bei Pfizer bestellt, 1,2 Millionen bei Moderna, 4 Millionen bei Janssen und 4,7 Millionen bei AstraZeneca, sagte er. Abgesehen von chinesischen und russischen Impfstoffen würden diese ausreichen, um alle Ungarn in den Jahren 2021 und 2022 zu impfen, sogar unter Berücksichtigung einer möglichen dritten oder sogar vierten Dosis, fügte er hinzu.

Orbán sagte, dass trotzdem ein ungarischer Impfstoff in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in einer im Bau befindlichen Anlage in Debrecen fertiggestellt und produziert werden soll, um die Selbstversorgung langfristig zu sichern. Mit der heimischen Produktion „können wir die Sicherheit aller Ungarn für Jahrzehnte garantieren.“ Der Ministerpräsident sagte, er hoffe, dass die spezielle gesetzliche Anordnung, die der Regierung die Befugnis gibt, auf pandemiebedingte Entwicklungen schnell zu reagieren, im Laufe des Sommers aufgehoben werde.

Zum Thema des ungarischen Wirtschaftswachstums sagte Orbán: „Die Zahlen des ersten Quartals haben nicht überrascht, und ich erwarte ein phänomenales zweites Quartal…“ Er sagte, die Zahl der Beschäftigten in Ungarn sei jetzt die gleiche wie vor der Krise, und fügte hinzu, dass auch für das dritte und vierte Quartal ein starkes Wachstum erwartet werde, und die Zahl für das gesamte Jahr könnte besser sein als erwartet.