Orbán: Umweltverschmutzer sollen für Klimaschutz zahlen

Den Preis für den Klimaschutz sollten die großen Verschmutzer zahlen und nicht die ungarischen Familien, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Nach einem zweitägigen EU-Gipfel in Brüssel sagte Orbán in einem auf Facebook geposteten Video, das Treffen habe sich auf Impfungen, Migration und Klimawandel konzentriert. In Bezug auf Impfungen sagte Orbán, dass Ungarn anderen EU-Mitgliedsstaaten in Bezug auf seine Impfrate „Monate voraus“ sei.

Die Migration nach Europa wurde auf Initiative Spaniens und Italiens diskutiert, da sich täglich „Tausende illegale Migranten auf den Weg nach Europa machen“, sagte Orbán. „Das Thema wird eingehend diskutiert und in der Hoffnung auf eine Entscheidung im nächsten Monat“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass Ungarn weiterhin illegale Migranten ablehne.

Bezüglich der Frage des Klimawandels und „wer den Preis für den Klimaschutz zahlen soll“, sagte Orbán, einige würden die Menschen in Form von Steuern auf Treibstoff und Wohnraum zahlen lassen. Andere, einschließlich der mitteleuropäischen Länder, sagen, dass der Preis von großen Verschmutzern wie Konzernen gezahlt werden sollte. „Diese Diskussion wird nächsten Monat wieder aufgenommen werden“, sagte er.