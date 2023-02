Orbán: Zukunft Europas hängt vom Schutz der Grenzen ab

Da der Migrationsdruck auf Europa weiter zunimmt, wird die Zukunft des Kontinents vom Schutz seiner Grenzen abhängen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag nach der Teilnahme an einem EU-Gipfel in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem auf Facebook geposteten Video sagte Orbán, die EU-Staats- und Regierungschefs hätten bis 3 Uhr morgens über das Thema Migration gesprochen. Der Migrationsdruck nehme zu und werde langsam auch für die westlichen Mitglieder der Union „unerträglich“, sagte er. Die Mitgliedstaaten seien sich einig, dass die Angelegenheit nicht länger aufgeschoben werden könne und dass sie sich diesem Problem stellen und deutlich machen müssten, dass Europa in Gefahr sei, sagte der Ministerpräsident und fügte hinzu, dass dringend gehandelt werden müsse. „Die einzige Frage ist jetzt, ob die Bürokraten in der [Europäischen] Kommission in Brüssel verstehen, dass sofortiges Handeln erforderlich ist“, sagte Orbán. „So sollten beispielsweise Gerichtsverfahren gegen Ungarn ausgesetzt oder zurückgezogen werden, und die Mitgliedstaaten, einschließlich Ungarn, sollten beim Bau von Zäunen und der Verstärkung des Schutzes ihrer Grenzen unterstützt werden. Das ist es, wovon die Zukunft Europas abhängt“.