6 Tipps, um Ihr Hochzeitsfotoalbum perfekt zu gestalten

Sie haben gerade Ihre Hochzeit gefeiert, herzlichen Glückwunsch! Ihr professioneller Fotograf hat einen super Job gemacht und Sie haben großartige Schnappschüsse vom schönsten Tag Ihres Lebens. Jetzt ist es an der Zeit, sich in die Erinnerungen an diesen unvergesslichen Tag zu stürzen und den Berg von Fotos in Angriff zu nehmen, den Sie von den Gästen und dem Fotografen abgeholt haben, um endlich Ihr eigenes Hochzeitsfotoalbum zu erstellen.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Befolgen Sie diese sechs Tipps, um das perfekte Hochzeitsalbum zu kreieren.

1. Die Auswahl des Hochzeitsalbums

Zuerst müssen Sie das Album auswählen, das Ihre Bilder enthalten soll, quasi die Schatulle, die Ihre Erinnerungen sicher aufbewahren soll. Werden Sie sich für ein Fotobuch oder ein Fotoalbum entscheiden? Welches Format bevorzugen Sie: Porträt oder Landschaft, Quadrat, als Layflat-Bindung? Möchten Sie einen Einband aus Leinen, beschichtetem Gewebe oder ein Leder-Fotoalbum? Nicht zu vergessen die Farbe sowie die Qualität und Stärke des Papiers. Webseiten wie MILK Books bieten Ihnen eine große Auswahl an Optionen, um das Hochzeitsalbum Ihrer Träume zusammenzustellen.

2. Die Qual der Wahl

Die Auswahl ist ein unvermeidlicher Schritt, da Sie sicher aus hunderten von Aufnahmen sowohl von denen Ihrer Gäste als auch denen des Fotografen aussuchen müssen. Unter all diesen Schnappschüssen finden Sie Unschärfen, falsch positionierte, Dubletten, völlig unbrauchbare und so weiter. Also, fangen Sie an, zu sortieren und behalten Sie nur die allerbesten. Wählen Sie Ihre Lieblingsfotos aus, die Sie zum Lächeln bringen und sie emotional bewegen. Nehmen Sie sich Zeit und nutzen Sie diesen Schritt, um den schönsten Tag Ihres Lebens noch einmal zu erleben.

3. Die Organisation Ihrer Fotos

Jetzt, da Sie alle Fotos ausgewählt haben, die Sie in Ihr Hochzeitsalbum einbetten möchten, organisieren Sie diese in unterschiedliche Kategorien, entsprechend den verschiedenen Abschnitten des Tages:

die Vorbereitung,

die Zeremonie,

der Empfang,

die Fotos des Brautpaares.

Vergessen Sie auf keinen Fall die wichtigsten Momente: die Ankunft der Braut, der Austausch der Eheringe, der Kuss, der erste Tanz, das Anschneiden der Hochzeitstorte etc. Das Beste ist natürlich, Ihr Album chronologisch zu organisieren. Wenn Sie dann irgendwann Ihr Fotoalbum durchblättern, erleben Sie diesen wunderbaren Tag noch einmal genau so, wie er sich abgespielt hat.

4. Das Retuschieren Ihrer Fotos

Wenn Sie Lust haben, nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Fotos zu retuschieren. Die des professionellen Fotografen sollten perfekt sein, aber die Ihrer Gäste werden wahrscheinlich einige kleine Verbesserungen vertragen können. Hellen Sie zu dunkle Aufnahmen auf, verleihen Sie zu stumpfen Schnappschüssen mehr Farbe, schneiden Sie Bilder für einen anderen Fokus neu zu, oder entfernen Sie ein lästiges Detail usw.

5. Das Überfrachten von Seiten vermeiden

Es ist sicherlich sehr schwierig, sich in der Auswahl Ihrer Fotos einzuschränken, da Sie sie auf jeden Fall alle in Ihrem Hochzeitsalbum präsentieren möchten. Es wäre jedoch schade, wenn wir sie verkleinern müssten, um so viele wie möglich pro Seite einzufügen. Ideal ist es, zwischen ein bis vier Fotos pro Doppelseite zu setzen. So können Sie jedes Bild im Detail genießen.

Wenn Sie wirklich zu viele ausgewählt haben, können Sie immer noch mehrere Hochzeitsfotoalben erstellen. Warum beispielsweise nicht ein Album für die schönsten Fotos und ein anderes für witzige, verrückte oder sogar künstlerische Fotos erstellen?

6. Das Ausschmücken des Covers

Das Cover Ihres Hochzeitsalbums ist extrem wichtig. Wählen Sie ein Foto, das Ihnen besonders gefällt und Sie am besten repräsentiert. Sie können sich für ein hübsches Foto des Brautpaares oder eine Großaufnahme der Eheringe, des Brautstraußes oder der Hochzeitstorte entscheiden. Für den Titel machen Sie es sich einfach: Ihre Vornamen und das Datum der Hochzeit, oder ein paar Worte, um diesen einzigartigen Tag zusammenzufassen.

Ist Ihr Hochzeitsalbum fertig? Jetzt müssen Sie nur noch den Druck in Auftrag geben. Wenn Sie es endlich erhalten haben, sollten Sie das Album unbedingt an einem Platz ausstellen, wo Sie und Ihre Gäste es ganz unkompliziert durchblättern können.