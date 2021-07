Ungarn: Lohnwachstum bei 10,1 Prozent im April

Das Lohnwachstum in Ungarn stieg im April im Jahresvergleich um 10,1% und erhöhte sich damit von 8,7% im Vormonat, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Daten für Unternehmen und Institutionen mit mindestens fünf Beschäftigten zeigen, dass der durchschnittliche monatliche Bruttolohn für Vollzeitbeschäftigte bei 440.600 Forint (1.250 EUR) lag. Der durchschnittliche Nettolohn lag bei 293.000 Forint. Der durchschnittliche Bruttomedianlohn lag bei 347.000 Forint. Berechnet mit dem Zwölfmonats-VPI von 5,1% im April lag das reale Lohnwachstum bei 4,8%.

Ohne die 85.700 Vollzeitbeschäftigten, die im April durchschnittlich 85.000 Forint brutto verdienten, lag der durchschnittliche Bruttomonatslohn in Ungarn bei 451.800 Forint. Der durchschnittliche Bruttolohn im Unternehmenssektor, zu dem auch die staatlichen Unternehmen gehören, stieg um 8,9% auf 457.700 Forint, ohne geförderte Arbeitskräfte. Der durchschnittliche Bruttolohn im öffentlichen Sektor, ohne betreute Arbeitskräfte, stieg um 13,3% auf 446.500 Forint. Am meisten verdienten im April die Beschäftigten im Finanz- und Versicherungswesen, die im Durchschnitt 908.000 Forint brutto monatlich erhielten. Am wenigsten verdienten Beschäftigte in der Beherbergungs- und Gastronomiebranche: 256.000 Forint im Durchschnitt.

Ein Regierungsbeamter kommentierte die Daten mit dem Hinweis, dass die Löhne auch in der „schwierigsten Pandemiezeit“ steigen würden. Sándor Bodó, ein Staatssekretär des Ministeriums für Innovation und Technologie, sagte dem Nachrichtensender M1, dass die Löhne nun schon seit 100 aufeinanderfolgenden Monaten wachsen. „Wir können sehen, dass die Wirtschaft … diese sehr schwierige Periode, wenn auch mit Schwierigkeiten, dank harter Arbeit und gezielter Maßnahmen überlebt hat“, sagte Bodó.

András Horváth, der leitende Analyst der Takarékbank, merkte an, dass die Löhne trotz der Pandemie und einer geringeren Mindestlohnerhöhung weiter gestiegen sind. Die Arbeitgeber sind gezwungen, die Löhne zu erhöhen, um Arbeiter anzulocken und zu halten, sagte er. Gábor Regős vom Századvég Institut bemerkte, dass die Löhne im öffentlichen Sektor schneller stiegen, angetrieben durch gezielte Erhöhungen in Sektoren wie dem Gesundheitswesen. Andere Sektoren haben noch keine Lohnerhöhung erfahren. Wachsende Löhne im Gastgewerbe deuten auf eine Schwierigkeit hin, die zu Beginn der Pandemie entlassenen Mitarbeiter zu ersetzen, sagte er.