Ungarn schickt Sinopharm-Impfstoffe nach Bosnien-Herzegowina und Montenegro

Ungarn hat Bosnien-Herzegowina und Montenegro jeweils 200.000 Dosen Impfstoffe der Firma Sinopharm geliefert, um deren Impfkampagnen zu beschleunigen und zur Wiederankurbelung der Wirtschaft beizutragen, sagte Außenminister Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Szijjártó sagte in Sarajevo, dass die ungarische Regierung alles in ihrer Macht stehende getan habe, um so viele Impfstoffe wie möglich zu beschaffen, und es dank der Impfkampagne geschafft habe, die Wirtschaft des Landes schnell wieder anzukurbeln. Ungarns Lieferung von Sinopharm-Impfstoffen sei die größte, die eines der beiden Länder bisher erhalten habe, so Szijjártó. „Ungarn und der Westbalkan haben eine gegenseitige Abhängigkeit in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit und auch bei der Eindämmung der Migration … Das ist einer der Gründe, warum wir gerne beim Pandemieschutz helfen“, sagte Szijjártó. „Wir hoffen, dass eine schnelle Impfkampagne dazu beiträgt, die Wirtschaft schneller wieder anzukurbeln und die Stabilität zu erhöhen, damit Sie die Wellen der illegalen Migration eindämmen können.“

Zoran Tegeltija, der Premierminister von Bosnien-Herzegowina, dankte Ungarn für die Lieferung und sagte, dass die Impfstoffe, die die Gesamtzahl der Dosen im Land auf 900.000 gebracht haben, vor allem für die Impfung der am meisten gefährdeten Gruppen verwendet werden sollen. Das Land rechnet damit, in der zweiten Jahreshälfte weitere 2.000.000 Impfstoffe zu erhalten, genug um die Hälfte der Bevölkerung mit beiden Dosen zu versorgen, sagte er. Da eine neue Welle der Pandemie für den Herbst erwartet wird, sollte die Impfaktion bis dahin so schnell wie möglich fortgesetzt werden, warnte Tegeltija.

Später am Montag präsentierte Szijjártó in Podgorica die Lieferung für Montenegro. Er sagte, die Pandemie sei ein Beweis dafür, dass in einer Krise nationale Maßnahmen immer effektiver sind als die Mechanismen internationaler Institutionen.