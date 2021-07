Es gibt fast keine Immobilie unter 25 Millionen Forint am Balaton

Der ungarische Ferienhausmarkt ist durch die Epidemie stark in Bewegung: Viele Menschen kaufen wegen der Enge und wollen ein komfortables „zweites Zuhause“. Pénzcentrum fragte, was diejenigen, die nur 25 Millionen Forint für einen Kauf ausgeben möchten, bei den heutigen Preisen auf dem Markt bekommen würden, schreibt das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.





Es ist nicht einfach für diejenigen, die ein Ferienhaus mit 25 Millionen Forint kaufen würden, zumindest sagte Kornél Lepsényi, leitender Verkaufsberater des Velencer Büros von OTP Ingatlanpont, dem Pénzcentrum, dass in dieser Preisklasse leere Grundstücke oder renovierungsbedürftige Ferienhäuser mit 30-40 m² am Velence-See gekauft werden können.

Wir erleben einen Preisanstieg, was bedeutet, dass Immobilien in dieser Preisklasse schnell verkauft werden können, sagte der Experte. In diesem Zusammenhang fügte Tamás Katona, leitender Verkaufsberater des Firmenbüros in Siófok, hinzu, dass 25 Millionen Forint nicht ausreichen, um ein Ferienhaus am Ufer des Plattensees zu kaufen, aber es gibt ein größeres Angebot an Immobilien in dieser Preiskategorie in abgelegeneren Siedlungen.

Laut den Experten von Otthon Centrum reichen 25 Millionen Forint aus, um eine Ferienwohnung oder ein Einfamilienhaus mit 2 oder 3 Schlafzimmern zu kaufen, vor allem in kleineren Siedlungen im westlichen Becken des Plattensees, weiter entfernt von Budapest. In Ábrahámhegy am Nordufer fanden in diesem Frühjahr mehrere in den 1980er Jahren gebaute Einfamilienhäuser neue Besitzer, aber auch in Badacsonytomaj gab es Beispiele für 3-Zimmer-Häuser in gutem Zustand für 25,5 Millionen Forint.

Im östlichen Becken, in Balatonfüred, kann der Käufer dagegen nur etwa die Hälfte der Fläche für diesen Betrag bekommen, aber in diesem Jahr standen noch Ferienwohnungen zum Verkauf (ebenfalls in den 1980er Jahren gebaut, mit zwei „Zimmern“, 30-40 Quadratmeter Wohnfläche), die für diesen Preis einen Käufer fanden. Die „Hauptstadt“ des Südufers, Siófok, hat nicht viele erschwingliche Ferienhäuser, aber es gab einige kleine Wohnungen, die 1970 gebaut wurden und für diesen Preis gekauft werden konnten, obwohl in diesen Fällen die Renovierungskosten auf den Kaufpreis aufgeschlagen werden müssen, fügten sie hinzu. Die begehrtesten Objekte sind nach wie vor die direkt am Wasser gelegenen. Aber am Plattensee ist es nun wirklich schwer, solche Objekte zu finden, obwohl dies die attraktivste Lage für Ferienhäuser ist.

Da die Nachfrage hoch, das Angebot aber gering ist, gibt es derzeit keine Häuser am Wasser für 25 Millionen HUF. Für diejenigen, die es sich leisten können, eine Viertelstunde zu Fuß zu gehen oder 10-20 Minuten von ihrem Ferienhaus zum Strand zu fahren, gibt es eine viel größere Auswahl. Für 25 Millionen Forint könnte man sogar zwischen Objekten am Theiß-See wählen, aber wie am Plattensee gibt es aufgrund des knappen Angebots keine Objekte am Wasser, so die OC-Experten.

Károly Benedikt, Leiter der PR- und Analyseabteilung von Duna House, sagte, dass jeder, der am Plattensee mit 25 Millionen Forint in der Tasche kaufen will, ernsthafte Kompromisse eingehen muss. Für diesen Betrag ist es nur möglich, eine Immobilie in der zweiten Reihe zu kaufen, zum Beispiel in Balatonendred statt in Zamárdi. Auch in diesen Siedlungen, die 3 bis 5 Kilometer von der Uferpromenade entfernt sind, werden ältere Haustypen bis zum 2,5-fachen des Preises der letzten Jahre verkauft – und auch hier ist das Interesse sehr groß.

Otthon Centrum fügte hinzu: In Siófok und Füred werden neue Projekte zu einem so hohen Preis angeboten, dass selbst eine Garage in der Nähe der Uferpromenade nicht für 25 Millionen Forint gekauft werden kann. In den beliebten Gegenden der beiden Siedlungen ist es keine Seltenheit, dass der Quadratmeterpreis eine Million Forint übersteigt. Wenn es Projekte unter diesem Preis gibt, liegen sie typischerweise weit vom Zentrum entfernt. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Siófok eine Fülle von neuen Wohnungen hat, mit einer herausragenden Anzahl von Immobilien im Bau im Vergleich zu anderen Siedlungen am See.

Eine Umfrage des Unternehmens im Mai ergab, dass in 23 Projekten in der Stadt mehr als 1.000 Wohnungen gebaut werden. Auch in den größeren Gemeinden am Südufer nähert sich die Mehrzahl der Projekte der Millionen-Quadratmeter-Marke. Am Nordufer sind zwischen Balatonfüred und Keszthely mit insgesamt 8 Wohnprojekten deutlich weniger im Bau. Die teuersten Urlaubsorte befinden sich immer noch rund um den Plattensee. Siófok, Balatonfüred, Balatonlelle und Zamárdi sind die teuersten rund um den See. Nach Angaben von Otthon Centrum liegt der Durchschnittspreis für ein gebrauchtes Ferienhaus in diesen Städten zwischen 450-550 Tausend Forint pro Quadratmeter.

In Richtung Westen, weg von Budapest, halbiert sich der Preis, aber in fast allen Siedlungen am See hat der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Ferienhäuser 200.000 Forint erreicht. Aber nicht nur die Entfernung von Budapest, sondern auch die Entfernung vom Seeufer beeinflusst das Preisniveau stark, mit zunehmender Entfernung vom Wasser werden die Immobilien erschwinglicher.

Die teuersten Siedlungen auf der Duna-House-Liste sind: im Komitat Veszprém das Dreieck Tihany-Csopak-Balatonfüred, und in Somogy sind Balatonföldvár, Balatonlelle und Fonyód neben Siófok die beliebtesten Immobilienziele. Nach der Erfahrung von Tamás Katona sind die Ferienhauspreise am Südufer in Siófok, Zamárdi, Balatonlelle und Fonyód am höchsten. Am Nordufer des Plattensees sind Tihany, Csopak und Balatonfüred am teuersten.