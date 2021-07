Ungarn: Regierung unterstützt einheimische Firmen beim Ersatz von Einwegplastik

Die Regierung arbeite daran, dass Produkte, die das in Ungarn verbotene Einwegplastik ersetzen, im Inland hergestellt werden, sagte der Finanzminister am Mittwoch auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Das Ziel ist es, so viele biologisch abbaubare Produkte wie möglich in Ungarn herzustellen“, sagte er und kündigte ein 10-Milliarden-Forint-Programm (2,8 Mio. Euro) an, um Zuschüsse zwischen 20 Mio. und 400 Mio. Forint an Firmen zu vergeben, die ihre Kapazitäten erweitern oder neue Technologien kaufen. Die Bewertung der Angebote werde beschleunigt werden, fügte er hinzu.