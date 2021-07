Orbán: Ungarn und Serbien können sich aufeinander verlassen

Ungarn und Serbien können sich aufeinander verlassen, Ungarn wird Serbiens EU-Beitritt mit aller Kraft unterstützen und wenn Ungarn Schwierigkeiten hat, kann es auf Serbien zählen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán nach Gesprächen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in Belgrad – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass die historische Erfahrung wichtig sei, und wenn es um den EU-Beitritt Serbiens gehe, verfolge er einen Ansatz, der auf der Position der historischen Erfahrung beruhe. Zur Zeit der EU-Integration Ungarns habe Polen eine Schlüsselrolle in der Region gehabt, sagte er. Serbien sei ein Schlüsselland für die Stabilität des Westbalkans, sagte Orbán. Indem Ungarn den EU-Beitritt Serbiens unterstütze, unterstütze es die Integration des gesamten westlichen Balkans, fügte er hinzu.

Orbán sagte, die Pandemie habe das Thema der Massenmigration überschattet, aber das alte Problem sei wieder aufgetaucht. Die Stabilität des Westbalkans und seine Fähigkeit, sich vor Migration zu schützen, seien auch für die Sicherheit Ungarns wesentlich, fügte er hinzu. Die ungarisch-serbische Zusammenarbeit habe zu mehreren ernsthaften Erfolgen geführt, wie z.B. die Zusammenarbeit im Eisenbahnwesen, 16 große Investitionsprojekte zur Zeit der Pandemie und die Errichtung einer Gasverbindungsleitung, sagte er.

Bezüglich der Gaslieferungen sagte er, Ungarn habe sich bemüht, korrekte Preise festzulegen, als Serbien in einer schwierigen Lage war. Die mitteleuropäischen Länder müssen verstehen, dass ihre gemeinsame langfristige Geschichte Vorrang vor kurzfristigen Interessen haben sollte, sagte er. „Die Winde der Geschichte können sich jederzeit ändern und jedes Land kann in die Lage kommen, dass es sich auf seinen Nachbarn verlassen muss“, fügte er hinzu. Die Region kann nicht stabilisiert werden, wenn die Länder dies nicht verstehen, fügte er hinzu.

Orbán sagte, die Zahlen der letzten sieben oder acht Jahre zeigten, dass sich in Serbien eine „große Erfolgsgeschichte“ entwickle, mit sinkender Staatsverschuldung, neuen Investitionen und Entwicklungen. Er sagte, die ungarisch-serbische Zusammenarbeit basiere darauf, dass man die gleichen Ziele verfolge, nämlich sicherzustellen, dass Kinder ein besseres Leben führen als ihre Eltern, und dass beide Länder in den Kategorien Familie und Nation denken.

Auf eine Frage hin sagte Orbán, die Coronavirus-Pandemie sei noch nicht vorbei, aber das Impfprogramm sei sowohl in Ungarn als auch in Serbien erfolgreich. Die beiden Länder haben sich auf die gegenseitige Anerkennung von Impfbescheinigungen geeinigt und alle Grenzübergänge wurden wieder geöffnet. Die Zusammenarbeit werde fortgesetzt, fügte er hinzu. Er sagte, die EU leide unter einem geringen Vertrauen in ihre Zukunft, da die Menschen im Westen ein sehr hohes Niveau des Wohlfahrtsstaates erreicht hätten und sie unsicher seien, ob es noch weiter gehe. Infolgedessen herrsche in der EU große Vorsicht, wenn es um große neue Initiativen gehe, was als „Erweiterungsmüdigkeit“ bezeichnet werde, sagte er. Wenn die Erweiterung jedoch vernachlässigt wird, wird eine der wichtigsten Nachbarregionen instabil und die EU wird keine neuen Energien gewinnen, ihre Entwicklung wird stecken bleiben und sie wird zerfallen, fügte er hinzu. Die Erweiterung, die ohne Serbien nicht möglich sei, müsse das wichtigste Projekt der EU sein, sagte Orbán. Sie beinhaltet Entwicklung und kann Europa voranbringen, ähnlich wie der Beitritt Mitteleuropas Energie in die europäische Zusammenarbeit brachte, fügte er hinzu.

Vučić hob Ungarns Rolle bei der Herbeiführung von politischer und wirtschaftlicher Stabilität auf dem Westbalkan hervor und dankte Ungarn für seine Leistung, die, wie er sagte, von jedem Land in der Region anerkannt worden sei. Er hob auch Ungarns Beitrag zur Verbesserung der Beziehungen Serbiens mit der ungarischen Gemeinschaft in der Vojvodina hervor, was auch die Beziehungen seines Landes zu Ungarn verbessert habe.

Vučić merkte an, dass sich das Volumen des bilateralen Handels während der Zeit der Pandemie an 2 Milliarden Euro angenähert habe und in diesem Jahr einen Anstieg von 23% verzeichnete. Ungarische Unternehmen haben im vergangenen Jahr 16 große Investitionsprojekte in Serbien realisiert, sagte er. Vučić bedankte sich bei Ungarn für die Unterstützung Serbiens bei seinen europäischen Integrationsbestrebungen.