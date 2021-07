Algensituation im Balaton hat sich verbessert

Die sichtbare Präsenz von Algen im Balaton ist zurückgegangen, und man hofft, dass die Abkühlung am Wochenende die Situation weiter verbessert, während es immer deutlicher wird, dass mehr Geld für die Forschung ausgegeben werden muss, um die Prozesse zu verstehen und vorherzusagen, sagte Zsolt Szári, der für die Biodiversität des Plattensees zuständige Ministerialbeauftragte, am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.





Er wies darauf hin, dass die Algenblüte im Jahr 2019 ein Warnzeichen sei, dass eine tiefergehende und koordiniertere Forschung am Balaton notwendig sei, für die die Mittel gefunden werden müssten. Ein wichtiges Element der Forschung und Entwicklung sei die Einrichtung eines modernen, aktuellen Überwachungssystems und die Schaffung einer gemeinsamen Datenbank, in der alle Forscher an einem Ort freien Zugang zu Daten und Ergebnissen zu diesem Thema hätten.

Er wies darauf hin, dass derzeit mehrere Institutionen in irgendeiner Form am Balaton forschen und dass es unter den Forschern keinen Konsens darüber gibt, ob die Phosphorbelastung des Plattensees durch das sehr teure Ausbaggern wesentlich reduziert werden kann. Es steht jedoch außer Frage, dass jede Phosphorbelastung, die von außen in den Balaton gelangen könnte, so detailliert wie möglich gemessen und reduziert werden sollte, sagte er. Am dringlichsten sei es, zu untersuchen, ob das vor 35 Jahren errichtete Wasserschutzsystem des Kleinen Balaton noch seine Funktion erfüllen könne oder ob es bereits mit so viel organischem Material gesättigt sei, dass es bei größeren Überschwemmungen eine Gefahr darstellen könne.

Zwei Bürgermeister sagten der Nachrichtenagentur MTI auch, dass in den letzten Tagen große Mengen von Algen an ihren Stränden aufgetaucht sind, manchmal innerhalb von ein paar Stunden, und an Land getrieben sind oder aufgrund von leichten Winden verschwunden sind.

Boglárka Somogyi, leitende Mitarbeiterin des Balatoner Limnologischen Forschungsinstituts, sagte gegenüber MTI, dass die Blaualgen (Dolichospermum flos-aquae), die typischerweise zu Beginn des Sommers auf der Wasseroberfläche erscheinen, in der ersten Wochenhälfte auch auf größeren Wasserflächen, vor allem im westlichen Teil des Sees, auftauchten, aber die meisten von ihnen sind inzwischen verschwunden. Wasserproben, die am Mittwoch genommen wurden, zeigten, dass es immer noch an den Ufern von Szigliget und Balatongyörök vorhanden ist. Dort, wo es aufgetaucht ist, wurden hohe Werte von Chlorophyll A direkt an der Wasseroberfläche gemessen, aber die Werte waren auch niedrig und unter dem zulässigen Grenzwert in der gesamten Wassersäule, sagte sie. Das Vorkommen dieser Algenart, die an der Oberfläche schwimmt, variiert dynamisch je nach Wetterlage: Sie erscheint an windstillen, heißen Tagen und verschwindet, wenn der Wind schwächer ist und die Temperatur abkühlt, erklärte die Forscherin.

Sie berichtete auch, dass die am Mittwoch entnommenen Wasserproben bereits das Vorhandensein der Blaualgen und Schwertalgen, die die großen Algenblüten im Balaton im Jahr 2019 verursachten, zeigten, aber bisher nur in vernachlässigbaren Mengen. Es sei nicht vorhersehbar und weitgehend wetterabhängig, ob sie in diesem Sommer Probleme bereiten werden, fügte sie hinzu.