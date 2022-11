Treffen der Staats- und Regierungschefs von Ungarn, Österreich und Serbien in Belgrad

Ministerpräsident Viktor Orbán wird am Mittwoch am zweiten trilateralen Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ungarns, Österreichs und Serbiens in Belgrad teilnehmen, so der Pressechef des Ministerpräsidenten gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Serbischen Presseberichten zufolge werden Orbán, der serbische Präsident Aleksandar Vučić und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer nach den Gesprächen eine Pressekonferenz abhalten. Das erste Gipfeltreffen dieser Art, bei dem es um die Bekämpfung der illegalen Migration ging, fand am 3. Oktober in Budapest statt, so Bertalan Havasi.