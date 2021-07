Sommerzirkus in Balatonlelle

Der Magyar Nemzeti Cirkusz (MNC) – Hungarian National Circus – erwartet seine Besucher seit 1. Juli in Balatonlelle. Der Wanderzirkus wurde 1995 vom berühmten Josef Richter mit 70 Artisten gegründet und wird heute von Sohn Josef Richter jun. als jüngstem Zirkusdirektor der Welt geleitet.





Josef Richter jun. wurde 1992 in Swansea geboren, er ist in siebenter Generation im Zirkus tätig. Seine Eltern sind Karola und Josef Richter, die mit ihren Elefanten und berühmten Reiterproduktionen die ganze Welt bereisten. Am Ende seiner Laufbahn gründete Josef Richter den MNC als einen der größten Zirkusgesellschaften des Landes. Die diesjährige Premierenvorstellung mit vielen Überraschungen und Neuheiten fand am 1. Juli in Balatonlelle statt. Danach gibt der Zirkus bis 28. August 2021 von Montag bis Samstag jeweils um 20 Uhr Vorstellungen.

Die beliebte Zirkusnacht mit einem bunten Unterhaltungsprogramm und einer internationalem Gala-Show fand am 16. Juli im Zirkus statt. Der Kartenvorverkauf ist vor Ort täglich von 10.00 – 13.00 Uhr, sowie von 15.30 – 20.30 Uhr geöffnet. Online-Tickets gibt es unter: shop.magyarnemzeticirkusz.hu.