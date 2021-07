Ungarn überarbeitet Schulabschlussprüfungen

Die Regierung hat den nationalen Kernlehrplan und die Anforderungen für die Schulabschlussprüfung überarbeitet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Im akademischen Jahr 2023/2024 werden die Prüfungen, die im Mai-Juni stattfinden, neue Fächer – wie digitale Kultur und Staatsbürgerkunde – sowie einen erneuerten Fokus in anderen Fächern beinhalten, während die Schüler auf ihre unabhängigen und kreativen Problemlösungsfähigkeiten getestet werden, sagte das Ministerium für Humanressourcen (Emmi) in einer Erklärung am Freitag.

Projektarbeit in allen naturwissenschaftlichen Fächern wird ebenfalls in die Prüfungsstruktur aufgenommen. Die bisherigen Pflichtprüfungsfächer bleiben jedoch erhalten. Den Schulen wird die Freiheit gegeben, Stunden für die Prüfungsvorbereitung in den Klassen 11 und 12 freizugeben, sagte das Ministerium. Die neuen Anforderungen wurden unter Mitwirkung von praktizierenden Lehrern und Experten, die über umfassende Erfahrungen bei der Festlegung von Prüfungen verfügen, ausgearbeitet, und der Vorentwurf wurde einer umfassenden fachlichen und gesellschaftlichen Konsultation unterzogen, bevor das endgültige Dokument verabschiedet wurde, heißt es in der Erklärung.