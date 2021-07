Strände in Keszthely sehr beliebt

Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten erstrahlen in diesem Sommer die Keszthelyer Strände Szigetfürdő, Helikon Strand und Városi Strand in schönem, neuem Glanz, der Rasen und die Wege sind gepflegt, die Sanitäranlagen erneuert. Im Városi Strand kamen im größten Wasser-Erlebnispark am Balaton weitere attraktive Elemente dazu. Am Helikon Strand wurden ein neues Empfangsgebäude gebaut und neue Umkleidekabinen errichtet.





Die Eintrittspreise blieben auch in diesem Jahr unverändert. „Dank umfangreicher, über die Tourismusagentur ausgereichter EU-Fördergelder ist es uns gelungen, viele unserer familienfreundlichen Pläne umzusetzen, so dass es jetzt an allen drei Stränden auch so genannte Baby-Mama-Räume und moderne Spielplätze gibt“, sagte Antal Csendes, Leiter des Badebetriebs bei der VÜZ Nonprofit Kft.