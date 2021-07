Weitere Vorschläge zur Beschleunigung der wirtschaftlichen Erholung in Ungarn genehmigt

Das operative Gremium, das die wirtschaftliche Erholung Ungarns koordiniert, hat acht weitere Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft genehmigt, sagte Péter Szijjártó, der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das operative Gremium hat Infrastruktur- und Logistikentwicklungen in Komárom, Göd, Dunakeszi und Nyíregyháza genehmigt, sagte der Minister. Die Stadt Komárom im Norden, in der ein südkoreanisches Unternehmen eine der größten Batteriefabriken für Elektrofahrzeuge in Europa gebaut hat, wird eine umfangreiche Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur, einschließlich der Eisenbahnlinie, erfahren, sagte er.

Der Industriepark im ostungarischen Nyíregyháza wird ebenfalls eine bedeutende Aufwertung erfahren, um mehr Investoren anzuziehen, sagte Szijjártó. In der Zwischenzeit wird eine industrielle Innovationsentwicklungszone außerhalb der Stadt Göd eingerichtet, die auch eine der größten Fahrzeugbatteriefabriken der Welt beherbergt, fügte er hinzu. In Dunakeszi wird ein modernes Eisenbahnumschlagzentrum gebaut, um die logistischen Bedürfnisse der Industriegebiete nördlich von Budapest zu bedienen, sagte er.

Im Rahmen einer weiteren Maßnahme wird der Bau der ungarischen MotoGP-Rennstrecke in Hajdúnánás im östlichen Teil des Landes beschleunigt, so dass sie bis 2023 bereit ist, ein Rennen auszurichten, sagte der Minister. Außerdem werde die Regierung die Registrierung von Patenten, die Anerkennung von im Ausland erworbenen Hochschulabschlüssen und die Ansiedlung von IT-Fachkräften in Ungarn vereinfachen, fügte Szijjártó hinzu. Er sagte, diese Maßnahmen seien notwendig, damit Ungarn in der immer wettbewerbsfähigeren globalen Wirtschaftsumgebung bestehen könne. Die Zeit nach der Pandemie werde entscheiden, welche Länder die Gewinner der neuen Ära der Weltwirtschaft sein werden, fügte er hinzu.