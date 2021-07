Ungarn kann Staatsverschuldung reduzieren

Der Vorsitzende des ungarischen Finanzrats hat die Fähigkeit Ungarns gelobt, seine Staatsverschuldung zu reduzieren, und darauf hingewiesen, dass die Verschuldung unter dem europäischen Durchschnitt liegt. Árpád Kovács sagte am Mittwoch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die Visegrad-Gruppe (Tschechische Republik, Ungarn, Polen und Slowakei) im Allgemeinen mit einer niedrigen Staatsverschuldung „arbeiten“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Ungarn habe es geschafft, die Verschuldung von einem früheren hohen Niveau bis 2019 auf etwa 66 % zu senken, sei dann aber „wie alle anderen“ gezwungen gewesen, sie infolge der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 zu erhöhen, so Kovács. Seitdem ist die Verschuldung zwar etwas zurückgegangen, liegt aber immer noch höher als in den Nachbarländern, fügte er hinzu.

Laut einem Ende Juni veröffentlichten Bericht des Finanzministeriums soll die öffentliche Verschuldung im Verhältnis zum BIP im Jahr 2021 bei 79,9 % liegen, gegenüber 80,4 % im Jahr 2020. Kovács sagte, Ungarn habe einen Schwerpunkt auf den Schutz von Arbeitsplätzen gelegt, so dass die Arbeitslosenzahlen nicht so „tragisch“ seien wie in der EU. Das derzeitige Niveau von ca. 4 % sei weit besser als der EU-Durchschnitt, fügte er hinzu. Zur Inflation sagte er, die Zentralbank bemühe sich eindeutig, sie einzudämmen, und verwies auf die gestrige Entscheidung, den Leitzins zu erhöhen.