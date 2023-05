Ungarn könnte Kriterien für Euro-Beitritt bis Ende 2024 erfüllen

Ungarn könnte die Maastricht-Kriterien für die Einführung des Euro bis Ende 2024 erfüllen, sagte der Chef des Finanzrats. Während die Inflation im Februar bei 25,4 % lag, könnte sie bis zum Sommer 2024 auf etwa 3 % sinken, sagte Árpád Kovács vor einer Wirtschaftskammer in Székesfehérvár, in Zentralungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die öffentliche Verschuldung im Verhältnis zum BIP werde bis Ende nächsten Jahres deutlich unter 70 % sinken, und das Haushaltsdefizit werde voraussichtlich bei 2,9 % liegen, fügte er hinzu. Das BIP-Wachstum dürfte in diesem Jahr bei etwa 1 % liegen, bevor es bis 2024 auf 3,5-4 % ansteigt, so Kovács. Die Inflation wird bis Ende dieses Jahres unter 10 % fallen, und die Prognosen deuten auf ein deutlich besseres Inflationsumfeld im nächsten Jahr hin, fügte er hinzu. Ungarn liegt beim Pro-Kopf-BIP an der Spitze des unteren Drittels der Länder der Europäischen Union, unter anderem vor Portugal und der Slowakei, und könnte bis 2029 ins Mittelfeld vorstoßen, so Kovács.