Varga: Staatsverschuldung stärker gesunken als ursprünglich angenommen

Neue Daten zeigen, dass die öffentliche Verschuldung bis zum Ende des letzten Jahres auf 76,8 % des BIP gesunken ist und damit niedriger ist als zuvor angenommen, während das Haushaltsdefizit 6,8 % betrug, während zuvor von 7,5 % ausgegangen wurde, sagte Finanzminister Mihály Varga am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga erklärte auf Facebook, dass Ungarns öffentlichesinke, während der Durchschnitt der Europäischen Union 90 % übersteige und die Europäische Kommission einen weiteren Anstieg der Verschuldung in der Union prognostiziere. „Wir haben nicht nur ein Versprechen gegeben, wir haben es auch erfüllt“, sagte Varga. Der Minister sagte, dass die Daten den Ansatz der Regierung zur Bewältigung der pandemiebedingten Krise rechtfertigten, der eher auf unterstützende Ausgaben als auf Sparmaßnahmen setze.sei das Land in Europa, das seine Wirtschaft am schnellsten wieder in Gang gebracht habe, und dies verschaffe dem Land einen frühen Vorteil bei der Verbesserung der Bilanzindikatoren.

Varga sagte, dass sich die Politik der Regierung, die Abhängigkeit Ungarns von ausländischer Schuldenfinanzierung zu verringern und gleichzeitig die Rolle der ungarischen Haushalte auf dem Anleihemarkt zu stärken, als „richtig“ erwiesen habe. Der Minister wies darauf hin, dass die Regierung Ende letzten Jahres die Finanzreserven aufgestockt und damit die finanzielle Anfälligkeit des Landes vor Ausbruch des Ukraine-Krieges verringert habe. „Ungarn ist heute stärker und widerstandsfähiger als je zuvor“, sagte Varga.