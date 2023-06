Hohe Energiesparstandards sichern solide Einnahmen

Der Balaton ist ein beliebtes Urlaubsziel. An seinen Ufern sind die Chancen gut, Ferienquartiere erfolgreich vermieten zu können. Wer Ferienwohnungen und Ferienhäuser besitzt, sollte jedoch darauf achten, dort eine gute thermische Isolierung zu installieren, denn sie optimiert die aus der Vermietung erzielbaren Gewinne.

Fenster aus Kunststoff sind eine gute Wahl bei Neubau und Modernisierung

Im Urlaub gehen die Menschen häufig leichtsinniger mit dem Energieverbrauch um als daheim. Ihnen ist durchaus bewusst, dass die Kosten der Raumklimatisierung als Pauschale in den Übernachtungsgebühren enthalten sind und nicht nach dem Verbrauch abgerechnet werden. Doch es gibt einige Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass die von den Gästen verursachten Kosten keine schwindelerregenden Höhen annehmen, auch wenn Ungarn einige spektakuläre Temperaturrekorde aufzuweisen hat (Tiefsttemperatur -35 Grad Celsius, Höchsttemperatur +41,9 Grad Celsius).

So sind beispielsweise moderne Kunststofffenster aus Deutschland eine gute Wahl. Vor allem Fenster mit einer Dreifachverglasung sind sehr empfehlenswert. Sie vereinen eine hochwertige thermische Isolierung mit einem guten Nutzerkomfort und einem soliden Einbruchschutz. Der Faktor Einbruchschutz wird bei Feriendomizilen leider häufig vernachlässigt, aber die Anbieter/-innen von Ferienwohnungen und Ferienhäusern sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass erfolgreiche Einbrüche in ihre Objekte und bestohlene Gäste kein gutes „Aushängeschild“ für sie sind.

PAS-Fenster & PAS-Türen bieten Vorteile für Feriendomizile

In den Ferienunterkünften treffen geringe Platzangebote auf den Anspruch eines hohen Komforts für die Gäste. Wer sich für moderne PAS-Fenster und PAS-Balkon- und Terrassentüren entscheidet, kann beide Faktoren problemlos unter den sprichwörtlichen Hut bringen. Das Kürzel PAS steht für Parallel-Abstell-Schiebesysteme (alternativ auch Parallel-Ausstell-Schiebesystem genannt). Schiebefenster und Schiebetüren haben den grundsätzlichen Vorteil, dass sie keinen zusätzlichen Platz für das Schwenken eines Fensterflügels oder Türblatts benötigen. Die Ausstellfunktion ermöglicht eine komfortable Minimalbelüftung bei gleichzeitiger Erhaltung der maximalen Einbruchsicherheit, denn ein Durchgreifen mit der Hand (wie bei einem gekippten Fensterflügel) ist hier nicht möglich. Dafür ist die beim Ausstellen entstehende Distanz zwischen dem Fensterrahmen und dem Fensterflügel zu gering.

Vielseitige optische Anpassungen sind nutzbar

Wer alte Fenster zur Begrenzung der Energieverbrauchskosten gegen moderne Kunststofffenster austauschen möchte, trifft auf eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Die unterschiedliche Farbgebung für die Innen- und Außenseiten der Rahmen ist nur ein Beispiel dafür. Hinzu kommt die Wahl aus verschiedenen Bauvarianten (einflügelig, mehrflügelig, mit und ohne Oberlicht sowie Unterlicht). Sprossenfenster sind sowohl mit innenliegenden als auch außen auf den Scheiben angebrachten Sprossen verfügbar. Halbrunde Oberlichte sind ebenfalls kein Problem. Das heißt, es ist eine optimale Anpassung sowohl an das für den Einbau vorgesehene Gebäude als auch die optischen Gepflogenheiten der Umgebung möglich.

Ferienwohnung im Dachgeschoss: Kein Komfortverzicht erforderlich!

Wer sich die Vermietung von Feriendomizilen als zusätzliche Einnahmequelle neu erschließen möchte, könnte sein Dachgeschoss zu einer Ferienwohnung ausbauen. Dafür steht beispielsweise eine riesige Auswahl für großflächige Giebelfenster zur Verfügung. Sie beinhaltet auch dreieckige Seitenteile und Oberlichte. Zudem gibt es Dachflächenfenster mit unterschiedlichen Öffnungsmechanismen und interessanten Extras. Ein Highlight für den Nutzerkomfort in Objekten ohne Balkon oder Terrasse sind mehrteilige Fenster, die sich mit einem Klappmechanismus und Teleskoptechnik in einen Minibalkon verwandeln lassen. Damit können die Gäste an einem Regentag wenigstens die Aussicht auf den größten Binnensee in Mitteleuropa genießen.

Was ist bei Fenstern & Türen für Feriendomizile noch wichtig?

Niemand will sich im Urlaub mit dem Juckreiz oder gar Schmerzen plagen, die von Insektenstichen ausgelöst werden. Wer seinen Gästen den maximalen Komfort bieten möchte, sollte deshalb auf einen hochwertigen Insektenschutz achten. Dafür stehen verschiedene Varianten zur Verfügung. Sie reichen von Insektenschutzrollos, die im Rollladenkasten verschwinden, bis hin zu Schiebesystemen und den Insektenschutzplissees, die mit speziellem Klebeband befestigt und mit Magneten verschlossen werden. Rollläden sind insgesamt eine gute Wahl, weil sie den Schutz vor der Hitze der Sonnenstrahlung mit dem Sichtschutz und der Verdunkelung der Innenräume (beispielsweise für den Mittagsschlaf von Kleinkindern) verbinden.