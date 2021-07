Zwei Teile Kroatiens durch die 2,4 km lange Peljesac-Brücke vereint

Die Peljesac-Brücke, die für Kroatien von strategischer Bedeutung ist, wurde fertig gestellt, und Bosnien-Herzegowina hat sich wiederholt gegen sie ausgesprochen. Das letzte Brückensegment wurde am späten Mittwochabend eingesetzt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Bau der 2,4 km langen Peljesac-Brücke, die die Halbinsel Peljesac mit dem kroatischen Festland verbindet, wurde vor drei Jahren zwischen Zagreb und der chinesischen Road and Bridge Corporation of China vereinbart. Die im Gebiet von Komarna und Bijesta errichtete Brücke überspannt die Bucht der Halbinsel in einer Höhe von 55 Metern, umgeht die Adriaküste von Bosnien-Herzegowina und stellt eine direkte Verbindung zum kroatischen Küstenstreifen weiter südlich in Süddalmatien her. Die beiden Teile des Landes wurden nach 300 Jahren „wiedervereinigt“.

Das strategisch vorrangige Projekt hat ein Volumen von 420 Mio. Euro (rund 150 Mrd. HUF), wobei die Europäische Union 85 % (357 Mio. Euro) beisteuert. Die Straßen zur und von der Brücke werden nicht vor der Tourismussaison 2022 eröffnet.

Bosnien-Herzegowina hat sich wiederholt gegen den Bau der Brücke ausgesprochen, die laut Sarajevo den Tourismus in Neum, der einzigen bosnischen Stadt an der Küste, unmöglich machen wird.

Bakir Izetbegovic, ehemaliges Mitglied des kollektiven Präsidiums von Bosnien-Herzegowina und Vorsitzender der größten bosnischen Partei, hatte zuvor erklärt, dass er sich nicht an die Regeln halten werde: Indem Kroatien die Einwände der bosnischen Institutionen gegen den Bau der Brücke ignorierte, verletzte es die territoriale Integrität von Bosnien-Herzegowina und dessen Recht auf einen offenen Zugang zur Adria. Zagreb hat jedoch immer behauptet, Kroatien habe alles im Einklang mit dem Völkerrecht getan, da die Brücke in kroatischen Hoheitsgewässern gebaut wurde.

Der Streit zwischen den beiden Ländern dauert schon seit Jahren an, denn Bosnien-Herzegowina hat gegenüber der Halbinsel Peljesac einen nur wenige Kilometer breiten Küstenstreifen, der auf beiden Seiten an Kroatien grenzt.