Online-Shops in Ungarn kämpfen mit Arbeitskräftemangel

Etwa 30-40 % der Online-Shops haben Schwierigkeiten, Kundenbestellungen auszuführen, weil es an Arbeitskräften mangelt, sagte Kristóf Gál, Gründer von Klikkmarketing, am Mittwoch der Wirtschaftszeitung Világgazdaság – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Mehrere Unternehmen mussten ihre Werbung einschränken, da sie mit der Nachfrage nicht Schritt halten können, so Gál. Einige von ihnen stellten ihre Online-Werbung am Wochenende ganz ein, da sie montags einen so großen Rückstand an Bestellungen hätten, dass sie die Lieferungen nicht rechtzeitig abwickeln könnten. Gál wies darauf hin, dass nach Angaben von GKI Digital die Umsätze im Online-Einzelhandel im Jahr 2020 um 45 % auf 909 Mrd. Forint (2,6 Mrd. EUR) gestiegen seien und dass dieses „explosive Wachstum“ den Arbeitskräftemangel in der Branche verursacht habe.

Er empfahl den Unternehmen, die Situation durch eine bessere Arbeitsorganisation und höhere Effizienz in den Griff zu bekommen und mehr Anstrengungen zu unternehmen, um ihre besten Mitarbeiter zu halten.