Kardinal Marini spricht auf dem Eucharistischen Kongress in Budapest

„Wir müssen lernen, dass die Zukunft unseres Glaubens nicht davon abhängt, wie wir die Liturgie feiern, sondern davon, wie wir diese Liturgie in unserem Leben nutzen können“, sagte Kardinal Piero Marini in einer Messe am zweiten Tag des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses, der derzeit in Budapest stattfindet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Marini ist der Präsident des Päpstlichen Komitees für internationale eucharistische Kongresse. „Es ist eine Mission für Christen, Apostel der Schrift zu sein, aber die Jünger dürfen Jesus nicht nur in einem abstrakten Sinn predigen“, sagte der Kardinal. „Sie müssen durch ein persönliches Beispiel Zeugnis ablegen.“ Dieses Beispiel zu geben, erfordere „Anstrengung, Unannehmlichkeiten und Leiden“, aber „diesen Preis zahlen wir gerne, denn er trägt dazu bei, den glückseligen Plan Gottes zu vollenden“, sagte er.