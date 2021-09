Semjén eröffnet Weltjagdausstellung in Budapest

Die Weltjagd- und Naturausstellung „Eins mit der Natur“ wird eine groß angelegte Veranstaltung sein, die der aus dem östlichen Erbe stammenden ungarischen Jagdkultur würdig ist, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjén am Samstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Bei der Eröffnung der Veranstaltung sagte er, dass die angebotenen Programme alles umfassen, was mit der Jagd zu tun hat, von der Wissenschaft über die Gastronomie bis hin zu sportlichen Aktivitäten und Kunst.

In Ungarn gibt es 70.000 Jäger, 700.000 Angler und Tausende von Sportschützen, Bogenschützen, Reitern und Menschen mit Jagdhunden, so dass, einschließlich ihrer Familien, etwa ein Viertel des Volkes zu dieser Gemeinschaft gehört. Der Mensch hat schon immer gejagt, und heute ist die Vielfalt der Natur, der Landwirtschaft und der Wildtiere ohne Wildbewirtschaftung nicht mehr zu erhalten. Wird die Jagd irgendwo auf der Welt aufgegeben, so zeigt die Erfahrung, dass die Wildtiere aussterben; wo sie dagegen entwickelt wird, beginnt das Wild sowohl zahlenmäßig als auch qualitativ zu gedeihen. Nach der Bibel ist es ebenso falsch, die Umwelt ihrem Schicksal zu überlassen wie sie auszubeuten, und so wie ein Gärtner den ihm anvertrauten Garten pflegt, so pflegt der Jäger den Wald, das Feld, das Wild, sagte Semjén.

Dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgend, werden alle Elemente der Ausstellung erhalten und nach der Veranstaltung an einen würdigen Ort gebracht, sagte er.