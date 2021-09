Ungarn: 400.000 Menschen über 60 Jahre noch nicht geimpft

Es gibt immer noch 400.000 Ungarn über 60 Jahre, die noch nicht geimpft sind, obwohl diejenigen, die gegen das Coronavirus geimpft sind, viel seltener erkranken und viel mildere Symptome haben, sagte der Virologe Miklós Rusvai am Sonntag dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Rusvai sagte, die aktuellen Daten seien in etwa die gleichen wie vor einem Jahr, aber die Zahl der Geimpften sei sehr gering unter den im Krankenhaus Behandelten, den Beatmungspatienten oder den Todesopfern. Die Zahl der infizierten Fälle wird mit Sicherheit steigen, fügte er hinzu. Der Impfstoff wird dazu beitragen, dass weniger Menschen ins Krankenhaus kommen, an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden müssen oder infolge der Covid-19-Krankheit ihr Leben verlieren.

Laut internationalen Trends befinden wir uns weltweit bereits in der sechsten Welle, sagte Rusvai, und die dritte Welle war die stärkste. Seitdem ist die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle rückläufig. Auch in Ungarn war die dritte Welle vermutlich die stärkste, und es wird erwartet, dass die vierte und die folgenden Wellen immer schwächer ausfallen werden. In zwei Jahren wird sich dieses Virus hoffentlich auch in den Trend der klassischen Coronaviren, der Erkältungsviren, „einfügen“, fügte er hinzu.