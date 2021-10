Umweltverträglichkeitsstudie für Eisenbahntunnel unter der Donau erhält EU-Mittel

Die Vorbereitung einer Umweltverträglichkeitsstudie und technischer Bewertungen für einen Eisenbahntunnel unter der Donau kann beginnen, nachdem die Regierung einen Beschluss zur Finanzierung des Projekts gefasst hat, das von der Europäischen Union mit 1 Milliarde Forint (2,8 Mio. EUR) gefördert wird, teilte der Geschäftsführer des Budapester Entwicklungszentrums mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Europäische Kommission hat den Projektvorschlag für den Budapester Eisenbahntunnel für „sehr hochwertig, fundiert, logisch und gut vorbereitet“ befunden, sagte Dávid Vitézy. Eine endgültige Entscheidung der Regierung über den Bau des Tunnels wurde noch nicht getroffen, aber die detaillierten Vorbereitungen und die Machbarkeitsstudie sind notwendig, um die potenziellen Kosten und Vorteile zu bewerten, sagte er. Dann könne eine fundierte Entscheidung für ein Eisenbahnprojekt von „historischer Bedeutung“ getroffen werden, fügte er hinzu.

Vitézy teilte auf Facebook mit, dass das Budapester Entwicklungszentrum und das Ministerium für Innovation und Entwicklung den Zuschlag für eine EU-Finanzierung für den Ausbau einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindung erhalten haben, die Budapest von Westen her mit Wien, Prag und Berlin verbinden soll, auch mit Blick auf die Anbindung des Wiener Flughafens Schwechat an den Osten. Die Planung und Vorbereitung eines Eisenbahntunnels zwischen dem Bahnhof Kelenföld und dem Bahnhof Nyugati in Budapest läuft seit November 2020, als ein Vertrag mit einem ungarisch-schweizerisch-niederländisch-britischen Planungsteam zur Erstellung von technischen Bewertungen und einer Machbarkeitsstudie unterzeichnet wurde, fügte er hinzu.