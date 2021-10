Treffen der V4-Finanzminister in Budapest

Der wirtschaftliche Erfolg der Visegrad-Gruppe und die überdurchschnittliche Leistung Ungarns innerhalb dieser Gruppe sind der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg Europas, erklärte Finanzminister Mihály Varga am Donnerstag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Nach einem Treffen der Finanzminister der Tschechischen Republik, Ungarns, Polens und der Slowakei sagte Varga, Ungarn gehöre zu den 10 EU-Ländern, die bereits wieder das wirtschaftliche Niveau von vor der Pandemie erreicht hätten. Das Land hat im Juli die rotierende Präsidentschaft der Visegrad-Gruppe übernommen, die unter dem Motto „Europa neu beleben“ steht, so Varga. Die Präsidentschaft konzentriere sich auf den Neustart der Wirtschaft, die Sicherheit und darauf, der Gruppe eine „entscheidende Stimme“ in der Debatte über die Zukunft Europas zu geben, fügte er hinzu.

Zahlreiche Daten zeigen, dass sich die V4-Länder vor der Pandemie entwickelt und nach der Pandemie schneller erholt haben als die EU als Ganzes, so Varga. Als zwei Beispiele nannte er, dass die Wirtschaft der EU im vergangenen Jahr um 6,1 % geschrumpft sei, während die V4-Länder einen Rückgang von 4,6 % verzeichneten. Die Arbeitslosenquote lag in der EU bei über 7,1 % und in den Visegrad-Ländern bei 4,1 %, so der Minister. Die Teilnehmer kamen überein, die wirtschaftliche Erholung ihrer Länder weiter voranzutreiben und eine entsprechende Finanzpolitik zu verfolgen, sagte Varga.

Sie bekräftigten auch ihr Engagement, die Wachstumsraten der V4-Länder über dem EU-Durchschnitt zu halten, indem sie die Wettbewerbsfähigkeit steigern, Arbeitsplätze schaffen und Investitionen fördern. Die Minister einigten sich auch darauf, ihre klimarelevanten Maßnahmen zu koordinieren, die Unterstützung der Familien bei der Bewältigung der demografischen Herausforderungen zu verstärken und beim Schutz der Grenzen und der Bekämpfung der illegalen Migration zusammenzuarbeiten, so Varga.