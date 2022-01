Varga: Fitch sieht erfolgreiche Wiederbelebung der ungarischen Wirtschaft

Der Neustart der ungarischen Wirtschaft ist nach Einschätzung von Fitch Ratings, das kürzlich die Kreditwürdigkeit Ungarns bestätigt hat, erfolgreich verlaufen, schrieb Finanzminister Mihály Varga am Samstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Fitch stuft die Kreditwürdigkeit Ungarns weiterhin als Investment Grade mit stabilem Ausblick ein, so Varga. Die Agentur erwartet ein starkes Wachstum und verschiedene Indizes, die sich in der nächsten Zeit ausgleichen werden, sagte der Minister. Moody’s stufte Ungarn im vergangenen September herauf, und Ungarn wird nun von allen drei großen Ratingagenturen für Investitionen empfohlen. „Nicht nur die Investoren vertrauen in die ungarische Wirtschaft, sondern auch die Ratingagenturen“, sagte Varga.