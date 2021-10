Orbán kündigt Lohnerhöhungen im Sozial- und Kulturbereich an

Ungarns Krankenschwestern und -pfleger erhalten ab Januar nächsten Jahres eine Lohnerhöhung von 21 %, während die Gehälter von Kinderkrippenpersonal und Angestellten im Sozial- und Kulturbereich um 20 % steigen werden, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In seinem regelmäßigen Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio sagte Orbán, dass die Wirtschaftstätigkeit in Ungarn wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht habe, was der Regierung die Möglichkeit gebe, Maßnahmen zu ergreifen, die bisher nicht möglich gewesen seien. Der Ministerpräsident wies darauf hin, dass jeder ungarische Rentner einen Bonus von 80.000 Forint (223 EUR) erhalten werde, während Familien ihre Einkommensteuerzahlungen für 2021 zurückerstattet bekämen. Die Einkommenssteuerbefreiung der Regierung für Ungarn unter 25 Jahren werde etwa einer Million Menschen zugute kommen, sagte Orbán.

Er sagte auch, die Regierung „kämpfe“ dafür, die 13. Monatsrente im nächsten Jahr auf einen Schlag wiederherzustellen. Die Bedingungen dafür sind noch nicht erfüllt, „aber wenn jeder im Land in den kommenden Monaten seine Arbeit gut macht, wird es möglich sein“, fügte er hinzu. Orbán sagte, wenn der monatliche Mindestlohn auf 200.000 Forint angehoben werde, liege er höher als der Durchschnittslohn unter den sozialistisch-liberalen Vorgängerregierungen gewesen sei.

Gleichzeitig sagte er, dass die Lehrergewerkschaften zu Recht höhere Löhne fordern, da sie der erste Sektor waren, der 2013-2014 erhebliche Lohnerhöhungen erhielt. Berücksichtigt man jedoch die Inflation und die Lohnerhöhungen in anderen Sektoren, „sind sie jetzt in der Reihenfolge zurückgefallen“. „Das ist nicht fair und die Lehrer haben Recht, wenn sie Lohnerhöhungen fordern“, sagte er. Orbán sagte, die Lehrer könnten im nächsten Jahr eine Lohnerhöhung von 10 % und im Januar 2023 eine noch größere Erhöhung erhalten, wenn die Wirtschaft weiterhin so gut läuft.

Obwohl sich die ungarische Wirtschaft in guter Verfassung befinde, liege die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP zwischen 75 und 80 %, so der Ministerpräsident. „Wenn die öffentliche Verschuldung eines Landes zwischen 75 und 80 % des BIP liegt, dann bewegt es sich auf dünnem Eis, selbst wenn die Wirtschaft gut läuft“, sagte er. „Wir müssen hier sehr vorsichtig sein, denn eine fehlerhafte wirtschaftspolitische Entscheidung oder ein schlechtes Timing könnte dazu führen, dass das Eis unter uns bricht“. Orbán sagte, die Lohnerhöhungen und die Einnahmen, die sich aus der guten Wirtschaftsleistung ergeben, müssten so eingesetzt werden, dass die Regierung die Staatsverschuldung reduzieren und auf etwa 50 % zurückführen könne.