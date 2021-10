Varga: Strafrechtsreform entscheidend für starkes Ungarn

Eine Änderung des Strafgesetzbuches sei der Schlüssel, um „sicherzustellen, dass das Land funktionsfähig ist und zum Aufbau eines starken Ungarns beiträgt“, sagte die Justizministerin in ihrer Eröffnungsrede bei einer Konferenz zu diesem Thema am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Judit Varga sagte, dass die Regierung in den vergangenen 11 Jahren eine „konsequente Strafpolitik mit strengen, aber verhältnismäßigen Gesetzen zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürger“ vertreten habe. Die Ministerin erklärte, dass die Straftaten, die die öffentliche Ordnung am stärksten beeinträchtigen, um 70 % zurückgegangen seien und die Zahl der angezeigten Fälle zwischen 2010 und 2021 von 450.000 auf 160.000 gesunken sei. „Ungarn ist zu einem der sichersten Länder der Welt geworden, was das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Justiz und den Staat weiter stärkt“, so Varga.

Innenminister Sándor Pintér bezeichnete die Strafrechtspolitik der Regierung als „Erfolgsgeschichte, sowohl in Bezug auf die Gesetzgebung als auch auf die Strafverfolgung“. „Das Ziel ist, dass diese Geschichte weitergeht“, fügte er hinzu. Er fügte hinzu, dass auch die Rückmeldungen der Einwohner in Bezug auf die öffentliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung seien und dass die gesammelten Informationen von „glaubwürdigen Analytikern“ verarbeitet werden sollten.