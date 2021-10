Orbán: Grenzschutz in Ägypten entscheidend

Ägypten in die Lage zu versetzen, seine Land- und Seegrenzen zu schützen, sei für Europa und Ungarn „von entscheidender Bedeutung“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán nach einem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





In einer gemeinsamen Presseerklärung sagte Orbán: „Die Sicherheit Brüssels beginnt nicht in seinen Vororten, sondern an der ungarisch-serbischen Grenze und im weiteren Sinne an den ägyptischen See- und Landgrenzen“. Ägypten habe seit 2016 „kein einziges Schiff mit Migranten auslaufen lassen“, sagte er und lobte diese Leistung als „großen Beitrag zu unserer Sicherheit und zu der von ganz Europa“. Ägypten und Ungarn haben keine offenen Fragen und wollen ihre Zusammenarbeit ausbauen, sagte Orbán.

Er dankte el-Sisi dafür, dass er ungarischen Wirtschaftsakteuren eine Rolle bei der Entwicklung der ägyptischen Wirtschaft angeboten hat. Die bilateralen Beziehungen zwischen Ungarn und Ägypten wurzeln in der „international beispiellosen Entwicklung, die Ägypten in den letzten sieben Jahren durchlaufen hat“, sagte er. Orbán sagte, el-Sisi habe ihn bei einem Treffen im Jahr 2015 über den Plan informiert, Ägypten aufgrund seiner 100 Millionen Einwohner und seiner geografischen Lage „in eine wirtschaftliche Supermacht zu verwandeln“. Die anschließende Entwicklung im „100-Millionen-Maßstab“ habe „unser Bild von Ägypten grundlegend verändert … und uns davon überzeugt, dass es ein fantastischer Partner für Ungarn sein würde.“