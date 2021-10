Orbán erhält Covid-Auffrischungsimpfung

Ministerpräsident Viktor Orbán hat seine Covid-19-Auffrischungsimpfung erhalten, wie sein Pressechef am Sonntag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán habe den Moderna-Impfstoff als dritte Dosis erhalten, sagte Bertalan Havasi gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Der Ministerpräsident lud auch ein Video auf seine Facebook-Seite hoch, in dem er zu sehen ist, wie er die Impfung erhält. In dem Video ist Orbán zu hören, wie er den Arzt, der ihm die Spritze verabreicht, fragt, ob der Impfstoff später am Tag irgendwelche Nebenwirkungen haben könnte, da er Karten für das Theater habe. Ihm wird gesagt, dass viele Menschen nach der Impfung Müdigkeit und Muskelschmerzen verspüren, dass es für ihn aber sicher sei, ins Theater zu gehen.