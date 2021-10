Österreich und Ungarn werden weiterhin eng zusammenarbeiten

Österreich und Ungarn können aufeinander als Freunde zählen und werden auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, sagte Außenminister Péter Szijjártó nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Michael Linhart am Dienstag in Wien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





„Obwohl er neu im Amt des Außenministers ist, ist Michael Linhart ein guter alter Freund. Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren zusammen, da er in verschiedenen Positionen im österreichischen Außenministerium tätig war“, sagte Szijjártó vor Journalisten.

Szijjártó wies darauf hin, dass Österreich der zweitwichtigste Handelspartner und der drittgrößte ausländische Investor in Ungarn ist. Er begrüßte, dass sich die österreichische Wirtschaft ähnlich wie die ungarische auf das Niveau vor der Pandemie erholt hat, und zeigte sich zuversichtlich, dass die beiden Länder sich in den kommenden Monaten und Jahren gegenseitig wirtschaftlich unterstützen können. Szijjártó sagte, sie seien sich in den Fragen, die die größten Herausforderungen für die Region darstellen, völlig einig.

„Wir haben beide unseren festen Standpunkt zur Migration dargelegt und sind uns einig, dass wir in erster Linie unsere Grenzen schützen müssen. Wir waren uns auch einig, dass die Politik der Förderung der Migration nach Europa gestoppt werden muss. Außerdem waren wir uns einig, dass die westlichen Balkanländer so schnell wie möglich in die Europäische Union integriert werden müssen“, sagte Szijjártó.