Orbán: Mitteleuropäische Einheit als Voraussetzung für die Entwicklung des ländlichen Raums

Die Verwirklichung der mitteleuropäischen Einheit sei eine Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung des ländlichen Raums in Ungarn, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Dienstag in Tornyosnémeti – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Orbán sagte bei der Eröffnungsfeier der Autobahn M30, die die nordostungarische Stadt Miskolc mit der ostslowakischen Stadt Košice (Kassa) verbindet, dass der ländliche Raum in Ungarn nur dann erfolgreich sein kann, wenn die mitteleuropäische Zusammenarbeit funktioniert. „Was wir wollen, ist nicht nur ein blühendes ländliches Leben in Ungarn, sondern auch ein starkes Mitteleuropa, das sich vor unnatürlichen Eingriffen mit den Folgen schützen kann, unter denen wir schon heute leiden“, sagte er. „Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Straßen gebaut werden, die verschiedene Teile des Landes miteinander verbinden, die es den Menschen auf dem Lande ermöglichen, in die Städte zu reisen, die die Ungarn mit den ethnischen Ungarn jenseits der Grenzen und mit anderen Menschen aus der Region verbinden“, fügte er hinzu.

Der Ministerpräsident sagte, die M30, deren Bau 200 Milliarden Forint (547,4 Mio. EUR) gekostet hat, werde die Fahrzeit zwischen Košice und Miskolc um eine halbe Stunde verkürzen. Orbán wies darauf hin, dass sich seine Regierung 2010 das Ziel gesetzt habe, alle ungarischen Städte mit Komitatsstatus an das Autobahnnetz des Landes anzuschließen. Ein weiteres Ziel war es, allen Bürgern innerhalb einer halben Stunde Zugang zu diesem Netz zu ermöglichen, unabhängig davon, wo sie wohnen. Ein drittes Ziel sei es, alle Autobahnen des Landes bis zur Grenze zu verlängern und sie mit den Nachbarländern zu verbinden, so der Ministerpräsident.

Mittlerweile können 87 % der Ungarn das Autobahnnetz innerhalb von 30 Minuten erreichen, 2010 waren es nur 60 %, so Orbán. Außerdem führen jetzt insgesamt neun Autobahnen bis zur Grenze, während es 2010 nur drei waren. Diese Zahl soll bis 2025 auf 11 erhöht werden, so Orbán weiter. Im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén wurden zwischen 2014 und 2020 Bauvorhaben im Wert von rund 700 Milliarden Forint durchgeführt, sagte Orbán und fügte hinzu, dass diese Zahl im Falle eines Wahlsiegs der regierenden Fidesz bei den Parlamentswahlen im Jahr 2022 in den Schatten gestellt würde, wenn das Komitat Mittel für neue Bauvorhaben erhält.

Der Ministerpräsident forderte eine neue Denkweise bei der Entwicklung des Straßennetzes des Landes, die sich auf die Verbindung von Regionen konzentriert, die „natürlich zusammengehören“, anstatt von Budapest aus verstreute Routen zu planen.