Szijjártó: Ungarn und Slowakei sind besser dran, wenn die Beziehungen gut sind

Ungarn und die Slowakei „sind viel besser dran, wenn die Beziehungen gut sind“, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch bei der Einweihung eines neuen Bürogebäudes des ungarischen Generalkonsulats in Kosice (Kassa) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung, so Szijjártó, lege großen Wert auf die stetige Entwicklung der Zusammenarbeit und Freundschaft mit der Slowakei, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums. Szijjártó sagte, eine wachsende Zahl von Ungarn habe „immer mehr zu tun“ in Kosice, und deshalb sei es richtig gewesen, ein Generalkonsulat zu eröffnen. Die Entwicklung der wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Beziehungen sei ebenfalls eine vorrangige Aufgabe, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass die ungarisch-slowakische Grenze 654 Kilometer lang sei und dass es bis zum Jahresende 40 Grenzübergänge geben werde, gegenüber 16 im Jahr 2010.

Die Slowakei ist Ungarns drittgrößter Handelspartner, und der Wert des bilateralen Handels erreichte im vergangenen Jahr 17 Milliarden Euro, was einen neuen Rekord darstellt. Die ungarische Gemeinschaft in der Slowakei zählt mittlerweile eine halbe Million Menschen, und eine große slowakische Gemeinschaft lebt in Ungarn. „Heute können wir über das sprechen, was uns verbindet, nicht über das, was uns trennt“, sagte er. Er sagte, die slowakische Wählerschaft habe ihr Vertrauen in die Person gesetzt, „bei der wir dies erkennen konnten“, und „er könnte sogar die Chance haben, dieses Land in der kommenden Zeit zu führen.“ Szijjártó sagte, Ungarn sei optimistisch, was die künftige bilaterale Zusammenarbeit angehe, und beide Länder würden gemeinsam „unsere nationalen Interessen und ursprünglichen europäischen Werte“ vertreten.