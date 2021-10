Szijjártó: Internationale Organisationen „verlieren in der Migrationsfrage den Verstand“

Außenminister Péter Szijjártó, der an einem Treffen der östlichen NATO-Mitgliedsstaaten in Bukarest teilnahm, bei dem das Thema Migration im Mittelpunkt stand, sagte, dass die „internationalen Organisationen“ in der Frage der Migration „allmählich ihren Verstand verlieren“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Er sagte, es sei höchste Zeit für ein klares Wort über die Bedeutung von Grenzkontrollen für jedes einzelne Land, das unter Migrationsdruck geraten sei. Mitteleuropa sei durch die Migration und die „zunehmend gefährliche und irrationale Haltung“ der Vereinten Nationen und der Europäischen Union ernsthaften Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt – was fast so schlimm sei wie die Migration selbst.

Die Migranten kämen nicht nur aus dem Süden in die EU, sondern auch aus dem Osten, sagte er und fügte hinzu, dass Polen und die baltischen Staaten unter den gleichen physischen Bedingungen stünden wie Ungarn seit 2015. Er forderte die EU und die Vereinten Nationen auf, angesichts der „üblichen Sicherheits- und kulturellen Risiken“ sowie der Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem potenziellen Terrorismus eine klare Haltung gegen illegale Migration einzunehmen.

Der Vorschlag des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge, Lettland solle jeden aufnehmen, der an seinen Grenzen auftaucht, und ihm das Recht garantieren, einen Asylantrag zu stellen, sei „erstaunlich“, sagte er. Er sagte, es werde erwartet, dass die EU „aggressive“ Menschen aufnehme, die nicht bereit seien, „unsere Verhaltensregeln oder Gesetze zu akzeptieren“.