In Biatorbágy wurde ein 50 Meter hohes Riesenrad errichtet

Das Premier Outlet ist um eine neue Attraktion reicher: Bis zum nächsten Frühjahr können die Besucher von einem 50 Meter hohen Riesenrad aus die umliegende Landschaft bewundern





Das Premier Eye ist fast 50 Meter hoch und verfügt über 30 Gondeln, die jeweils 6 Personen Platz bieten. Von der Spitze aus hat man nicht nur einen unvergleichlichen Blick auf die unmittelbare Umgebung des Outlet-Centers, sondern auch ein herrliches Panorama auf die Budaer Berge in ihrer herbstlichen Pracht und den Törökbálint-See. Das Premier Outlet, das mit dem Auto leicht zu erreichen ist, hat trotz der Epidemie keine Umsatzeinbußen im In- und Ausland zu verzeichnen. Neben den mehr als 150 in- und ausländischen Modemarken spielen dabei auch die vielfältigen Attraktionen, die den ständig wechselnden Bedürfnissen der Kunden entsprechen, eine große Rolle, so das Outlet-Center.