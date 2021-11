Herbstreiseführer für einen perfekten Urlaub

Wir befinden uns mitten im Herbst, und das ist die beste Jahreszeit, um sich neue Ziele zu setzen oder es sich mit einer Tasse Milchkaffee und einem spannenden Buch gemütlich zu machen. Zudem ist es immer noch möglich, sich auf eine Reise zu begeben und sich in der herbstlichen Pracht der Natur zu vergnügen.

Ich möchte nicht die Dinge von vornherein in Frage stellen, aber der Sommer ist die am meisten ausgenutzte Reisezeit, und das liegt auf der Hand, denn er ist tendenziell am stärksten überfüllt. Natürlich ist es warm und sonnig, aber wenn man nur im Sommer reist, dann ist das falsch.

Tipp: Der Herbst ist die am wenigsten bereiste Zeit des Jahres, was aber nicht stimmt, da die Mücken dann weg sind. Pullover? An. Die Liste der Gründe dafür ist eine Menge von Elitereisen. In der Tourismusbranche gilt der Herbst als „Zwischensaison“, zwischen dem geschäftigen Sommer und den Ferien.

Ganz gleich, ob Sie einen Roadtrip oder eine Kreuzfahrt machen, das Herbstlaub zu bewundern ist eine tolle Art, die Herbstferien zu verbringen. Wenn sich die ersten Herbstblätter gelb färben, träumt man von heißem Apfelwein und Kürbismilch, die man an einem schönen Nachmittag genießen kann.

Hier sind einige Tipps für Herbstreisen, damit Sie Ihren Urlaub genießen können:

Gehen Sie nicht mit der Masse

Nur weil im Herbst nicht so viel los ist wie im Sommer, heißt das nicht, dass niemand verreisen wird. Bestimmte Reiseziele haben sich durch den Zustrom von Touristen vergrößert.

Salem zum Beispiel zieht jeden Oktober Hunderttausende von Touristen an. Viele Luxushotels in der Autumn Leaf Oasis sind bereits Monate im Voraus ausgebucht.

Wenn Sie sich für ein Herbstreiseziel entscheiden, möchten Sie vielleicht Orte in Betracht ziehen, an denen Sie mit Sicherheit auf übermäßigen Tourismus und Staus stoßen werden. Denken Sie an kleine Städte, Ferienhäuser auf dem Land und abgelegene Campingplätze, wo es keine Menschenmassen gibt.

Machen Sie sich bereit für das Pulloverwetter!

Die Herbsttage mögen zwar noch sonnig sein, aber die Abende werden kalt. Packen Sie also vor der Abreise in die Herbstferien einen bequemen Pullover ein. Achten Sie darauf, dass Sie ihn sowohl im Freien unter einer Regenjacke als auch drinnen am Kamin tragen können. Die Regenjacke kann auch eine wasserdichte Windjacke sein, die sich leichter einpacken lässt.

Ich hoffe, Sie wissen, dass Sie den größten Teil Ihrer Körpertemperatur nicht wirklich verloren haben, wenn Ihr Kopf nicht bedeckt ist. Eine warme Mütze, ein weicher Schal und ein Paar Handschuhe können jedoch den Komfort erhöhen, besonders an nassen Tagen und in kalten Nächten. Nehmen Sie diese Dinge mit, damit Sie länger im Freien bleiben können. Um Ihre Füße warm zu halten, sollten Sie ein paar bunte Socken einpacken. Nehmen Sie auch Wollsocken mit, um sie drinnen zu tragen und das schreckliche Gefühl kalter Böden an noch kälteren Tagen zu vermeiden.

Fahren Sie an einen Ort, der für sein herbstliches Wetter bekannt ist

Man muss nicht unbedingt ins Ausland reisen, um neue Erfahrungen zu machen. Es gibt gute Gründe, warum die Menschen per Auto von einem Ort zum anderen reisen. Der Laubwechsel findet nur einmal im Jahr statt, und sein Anblick ist atemberaubend! Egal, ob Sie ein Wochenende oder zwei Wochen unterwegs sind, die leuchtenden Farben und die Landschaft machen jeden Herbsttrip zu einem magischen Erlebnis.

Gemütliche Zeiten

Das Wort „gemütlich“ mag zwar abschreckend klingen, aber die Erfahrung, sich wohlzufühlen, ist es nicht. Obwohl der Sommerurlaub ganz im Zeichen von Meeresbrise, Mojito und heißer Sonne steht, ist der Herbsturlaub das Gegenteil. Sie machen es sich gerne am Kamin gemütlich, sitzen mit einem Buch auf dem Sofa oder tragen für einen Spaziergang gestrickte Kleidung unter der Daunenjacke.

Bei der Wahl der Unterkunft sollten Sie auf Komfort achten. Das Gästehaus eignet sich besonders für das dänische Konzept der Hygge, das sich nicht übersetzen lässt. Sie eignen sich auch hervorragend, um Gruppen von Fremden zu meiden, da sie klein und in der Regel ruhig sind.

Es ist sehr wichtig, einen geeigneten Ort zum Übernachten zu wählen. Suchen Sie sich also einen perfekten Ort aus, von dem aus Sie die herrlichen Farben der Jahreszeit bewundern können. Außerdem kann man sich für einen Ort entscheiden, der eine möglichst gemütliche Atmosphäre bietet, um beim Lesen zu entspannen, einen Tee zu genießen oder sogar eine Online-Spielothek zu besuchen.

Weitere Konkurrenten für bequeme Unterkünfte sind Hütten, Jurten und Blockhütten. Wenn Sie den Kamin nutzen können, erhalten Sie Bonuspunkte.

Finden Sie saisonale Lebensmittel

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bestimmte Lebensmittel im Herbst besser schmecken: Apfelwein, Donuts, normaler Apfelwein, Mondkuchen, Oktoberfestbier und Bratwürste.

Planen Sie Ihre Reise so, dass Sie das beste Essen im Herbst probieren, sei es zu einem bestimmten Ziel für Speisen oder Getränke (das kann Ihre Lieblingsbäckerei, -brauerei, Mosterei oder Apfelweinbrauerei sein), oder suchen Sie unterwegs nach einem leckeren Zwischenstopp.

Der wichtigste Ort, um etwas zu unternehmen, ist der Bauernhof. Denken Sie an einen Obstgarten, in dem Sie Äpfel pflücken können, oder an ein Grundstück, auf dem Sie Kürbisse ernten können. Diese Orte bieten in der Regel die Snacks an, die Sie im Herbst suchen.