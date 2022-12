Arbeitsplatz einfach spontan buchen – Flexibilität zahlt sich aus

Jeden Morgen um 08:00 Uhr an der Stechuhr stehen, einchecken und dann bis 17:00 Uhr arbeiten? Längst hat sich der Arbeitsalltag tausender Menschen verändert! Remote-Working ist an der Tagesordnung und wer keine Lust hat aufs Büro, der arbeitet unterwegs, Zuhause oder in seinem Garten. Also kann aufs Büro doch eigentlich verzichtet werden, oder? Nicht ganz, denn es gibt auch heute noch Arbeiten, die in büroähnlichen Räumlichkeiten am besten Funktionieren. Genau hier kommt das Thema flexibles Büro ins Spiel!

Desktop-Sharing – wenn der Schreibtisch mehreren gehört



Das Büro der Zukunft ist flexibel, immer dann verfügbar wenn man es braucht und wird geteilt. Interessant ist das Angebot vor allem für Selbstständige und für jene, die überwiegend in Remote arbeiten. Immer wenn Bedarf besteht, kann eine individuelle Arbeitsplatzbuchung erfolgen. Für einen bestimmten Zeitraum steht dann ein Schreibtisch nebst Arbeitsplatz und nötigem Equipment zur Verfügung, bis er nicht mehr benötigt wird.



Wer wieder geht, hinterlässt den Platz so, wie er ihn vorgefunden hat. „Coworking-Spaces“ ist die Überbezeichnung für gemeinsames Arbeiten unterschiedlicher Unternehmer an einem Platz. Es sieht aus wie ein Büro, doch jeden Tag können hier andere Menschen erscheinen.



Konferenzen und große Versammlungen optimal koordinieren



Es geht beim flexiblen Arbeiten nicht nur darum, einen Arbeitsplatz vorzufinden, sondern Räumlichkeiten effizient zu nutzen. In vielen Firmen stehen großen Konferenzräume zur Verfügung, die nur äußerst selten genutzt werden. Das kostet Strom, Energie und Personalkosten zur Reinigung, die eingespart werden können. Wer punktuell einen passenden Raum für Meetings und Co. bucht, hat immer die passenden Plätze verfügbar und kann sich an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen.

Größter Vorteil: Meetings von Großunternehmen können flexibel in verschiedenen Städten abgehalten werden. Der Platz ist perfekt eingerichtet, bietet alles, was nötig ist und kostet nur die Miete für den genutzten Zeitraum. Dank digitaler Optionen ist es heute mit wenigen Klicks und intelligenter Raumbuchungssoftware möglich, den ideal zum eigenen Bedarf passenden Raum zu buchen.

Warum flexible Arbeitsplätze die Zukunft bestimmen



Flexibles Arbeiten? Das klingt nicht nach der deutschen Gesellschaft und doch scheint sich hier ein wichtiges Thema im Umbruch zu befinden. Früher war es kaum denkbar, die Sekretärin nach 20 Jahren nur innerhalb des Hauses in ein anderes Büro zu versetzen. Der typische Bürohengst hatte seine Routinen und wurden sie gestört, kam es zu Problemen. Die Generation Z steht in den Startlöchern und sie punktet vor allem durch ihre Flexibilität und die Bereitschaft zum Umdenken.



Flexibles Arbeiten wird immer wichtiger, da auch Prozesse des Arbeitslebens verändert wurden. Wer heute in einem digitalen Job arbeitet, kann ihn von überall aus erledigen. Nur selten ist Bedarf für einen richtig eingerichteten Büroarbeitsplatz da und der kann dann punktuell gemietet werden. Selbstverständlich können dieses Angebot auch Arbeitgeber nutzen, um für ihre Belegschaft gleich mehrere Arbeitsplätze zu mieten.



Wenn kein Bedarf mehr da ist, wird die Mitgliedschaft im Office einfach gekündigt. Keine langfristigen Kündigungszeiten, kein „Umzug“, denn von Anfang an wird das moderne Büro von Morgen auf Flexibilität und praktische Nutzung gepolt. Auch wenn es heute noch nicht so scheint, wird Prognosen zufolge schon in 20 Jahren eine deutliche Abnahme von niedergelassenen Büros zu verzeichnen sein.