Orbán: Ungarn „tief in der vierten Welle“

Ungarn befindet sich mitten in der vierten Welle der Coronavirus-Pandemie, wobei „der harte Teil noch bevorsteht“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in seinem regelmäßigen wöchentlichen Interview im öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Freitag und fügte hinzu, dass „das Einzige, was Schutz bietet, die Impfung ist“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Diejenigen, die nicht geimpft seien, befänden sich in „tödlicher Gefahr“, sagte Orbán, warnte aber, dass die Ungeimpften „nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern für alle anderen“ darstellten. Er warnte, dass restriktive Maßnahmen keinen Schutz gegen das Virus bieten, sondern lediglich seine Ausbreitung in der Bevölkerung verlangsamen könnten. Vier bis sechs Monate nach der zweiten Impfung lasse die Immunisierung nach, und es sei gerechtfertigt, eine Auffrischungsimpfung vorzunehmen. „Wenn alle geimpft wären, gäbe es keine vierte Welle oder nur eine kleine“, so der Ministerpräsident.

Wenn alle geimpft sind, wird es keine fünfte Welle geben, sagte er und fügte hinzu: „Wir kommen nicht umhin, dass am Ende des Tages alle geimpft sein sollten“. „Am Ende werden sogar die Impfgegner einsehen, dass sie sich entweder impfen lassen oder sterben“, sagte er und wies darauf hin, dass nächste Woche 101 Krankenhäuser die Impfung ohne vorherige Anmeldung anbieten würden. Impfgegner könnten davon überzeugt werden, dass sie keinen Grund haben, den Coronavirus-Impfstoffen mehr zu misstrauen als denjenigen, die sie in ihrer Kindheit erhalten haben, etwa gegen Mumps oder Masern, so der Ministerpräsident.