Orbán: EU muss sich an der Finanzierung des Grenzschutzes beteiligen

Ungarn besteht darauf, dass die Europäische Union die Kosten für den Schutz seiner Grenzen übernimmt, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen der Visegrad-Gruppe (V4) am Dienstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Von den Ländern an der Peripherie der EU könne nicht erwartet werden, dass sie die Kosten für den Grenzschutz allein tragen, sagte Orbán auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinen tschechischen, polnischen und slowakischen Amtskollegen. Der Ministerpräsident kritisierte die „fehlerhafte“ Migrationspolitik Brüssels und sagte, die EU sei bereit, „praktisch alles zu finanzieren, was den Migrationsdruck erhöht“. Brüssel unterstütze Nichtregierungsorganisationen und lege Integrationsprogramme auf, argumentierte er.

Das Einzige, was Brüssel sich weigere zu finanzieren, sei der Grenzschutz, so Orbán. Ungarn habe immer gesagt, dass es nur fair wäre, wenn die EU mindestens die Hälfte der Kosten für die Grenzschutzbemühungen des Landes übernehmen würde, „da wir nicht nur uns selbst, sondern ganz Europa schützen“, sagte er. Die V4 schlagen vor, dass die EU kein einziges Land unterstützen sollte, das direkt oder indirekt zum Migrationsdruck an den Außengrenzen der Union beiträgt, einschließlich des Drucks an der polnischen Grenze, sagte Orbán. Er fügte hinzu, dass die Tschechische Republik, Ungarn und die Slowakei bei dem Treffen ihre volle Solidarität mit Polen und ihre Unterstützung für das Land zum Ausdruck gebracht hätten.