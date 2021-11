Áder: EU-Werte und Grenzen müssen geschützt werden

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinen polnischen und slowakischen Amtskollegen sagte János Áder, die drei Visegrad-Partner hätten Polen ihre Solidarität zugesichert. Sie haben Polen auch gesagt, dass es auf die politische und technische Unterstützung der anderen drei V4-Länder und sogar auf Polizeiverstärkungen zählen kann. An der Pressekonferenz nahm auch der tschechische Präsident Miloš Zeman teil (online) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Mit Blick auf die Krisen an den weißrussischen Grenzen zu Polen, Lettland und Litauen erinnerte Áder an die Ereignisse an der ungarischen Grenze im Jahr 2015 und sagte, Polen und die beiden anderen V4-Länder hätten Ungarn unterstützt, „als wir in Schwierigkeiten waren“. Er sagte, die EU könne es sich nicht leisten, ihre Reaktion auf diese Krisen zu verzögern. Mit Blick auf die Situation in Afghanistan, Teilen Afrikas und Asiens sowie die Auswirkungen des Klimawandels sagte der Präsident, der Migrationsdruck auf Europa nehme zu. Alle V4-Länder hätten mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie z. B. einem beachtlichen Anteil der erwachsenen Bevölkerung, der sich trotz aller Warnungen und Argumente des gesunden Menschenverstandes immer noch weigert, sich impfen zu lassen“, sagte er.