Beschränkungen kehren zurück – viele Menschen in Europa wehren sich

Nachrichten dieser Art scheinen in vielen Teilen der Welt an der Tagesordnung zu stehen. Viele informieren sich täglich über die Maßnahmen der Regierung, die die Ausbreitung des Virus eindämmen sollen. Natürlich gibt es bei einer Debatte immer zwei Seiten. Viele Menschen sehen die Einführung von Maßnahmen als ein notwendiges Übel zum Wohle der Bevölkerung. Die Menschen, die auf der anderen Seite stehen, argumentieren jedoch, dass sie ihre Freiheit bewahren wollen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass zahlreiche Menschen die vorgeschlagenen Maßnahmen ablehnen. Dafür muss man sich nur die zahlreichen Proteste, die zurzeit in ganz Europa stattfinden, anschauen. Viele fühlen sich durch die Wiedereinführung der Maßnahmen in ihren Rechten verletzt. Die neuste Idee der belgischen Regierung ist zum Beispiel die Einführung von Impfpässen. Diese wurden bereits in Staaten wie dem Vereinigten Königreich eingeführt und werden hauptsächlich bei größeren Events mit einer großen Zahl von Menschen vorgezeigt. In Belgien werden sie sogar für den Eintritt von Bars oder Restaurants unbedingt erforderlich.

Die gleiche Reaktion wie in Belgien konnte auch in Italien beobachtet werden. Für viele mag dies überraschend sein, da Italien eines der ersten Länder war, das einen landesweiten Lockdown ausrief, den die Einwohner Italiens auch gut überstanden haben. Allerdings war der Vorschlag der „Grünen Pässe“, Zertifikate, die an bestimmten Arbeitsplätzen, Veranstaltungsorten und in öffentlichen Verkehrsmitteln verlangt werden, für die Italiener zu viel des Guten. Der Grüne Pass ist vergleichbar mit den Impfpässen, die in Belgien bekämpft werden. Ungeimpfte Personen, zu denen zum Beispiel auch Glücksspieler, die unbedingt ins Casino gehen wollen, um zu spielen, gehören, werden einfach nicht mehr in der Lage sein, ein Casino zu betreten, wenn die Pässe in vollem Umfang eingeführt werden. Jedoch gibt es immer noch die Alternative, online zu spielen. Es gibt viele Online-Möglichkeiten für Spieler, die nicht auf diese Freizeitbeschäftigung verzichten wollen, Geld zu gewinnen.

Es ist klar, dass die Regierungen versuchen, angesichts zunehmender COVID-Fälle präventiv zu handeln. Oberflächlich betrachtet macht das Sinn, da sie versuchen, das Allgemeinwohl über persönliche Freiheiten zu stellen. Was ist schließlich mehr wert als ein Menschenleben? Andere sind jedoch der Ansicht, dass persönliche Freiheiten ein zentraler Wert des menschlichen Lebens sind und ihr Fehlen zu einer schlechten Lebensqualität führt. Dies ist der Kern der Argumente der Demonstranten, die, wenn man darüber nachdenkt, ebenfalls sinnvoll sind.